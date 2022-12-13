"Не може бути мови": у Путіна скуйовдилися щодо пропозиції Зеленського про виведення військ РФ

Прес-секретар Володимира Путіна закликав Україну "брати до уваги нові реалії".

Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Володимира Зеленського / Колаж УНІАН, Офіс президента

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність виведення російських окупаційних військ з території України.

Він заявив, що про виведення російських військових з України до кінця року "не може бути й мови". Його цитують російські пропагандисти.

При цьому прес-секретар Володимира Путіна закликав Україну "брати до уваги нові реалії".

Очевидно, він мав на увазі оголошену Росією анексію чотирьох областей України.

"Українській стороні необхідно брати до уваги ті реалії, які склалися за весь цей час. Ці реалії говорять про те, що у РФ з'явилися нові суб'єкти. З'явилися вони в результаті референдумів, які пройшли на цих територіях. Без урахування цих нових реалій, будь-яке просування вперед неможливо", - додав Пєсков.

Раньше Володимир Зеленський запропонував країні-агресору Росії почати виведення своїх військ на Різдво.

Він підкреслив, що таким чином РФ покаже свої щирі наміри. Про це він заявив під час свого виступу перед лідерами країн G7.

Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, під час якого обговорити реалізацію пунктів української формули миру. Він закликав лідерів "Великої сімки" приєднатися до втілення в життя формули миру або конкретних її пунктів.

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