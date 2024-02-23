Путіна "взули" на Південному Кавказі: союзник Росії відвісив "ляпаса" Кремлю

Вірменія вирішила "заморозити" свою участь в проросійському ОДКБ – в країні-окупанті Росії зробили вигляд, що, мовляв,"не розуміють, що відбувається".

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Пашинян різко розкритикував Росію і "веде" Вірменію з ОДКБ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Вірменія ухвалила рішення щодо "заморожування" своєї участі в організації ОДКБ, яку контролює Росія. Рішення Єревана продиктовано пропагандою Москви, яка закликала повалити вірменську владу. Кремлю про такий крок вирішили не повідомляти, і тепер у Володимира Путіна роблять вигляд, що "не розуміють ситуації".

"Ми призупинили нашу участь"

В інтерв'ю France 24 вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ.

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"Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі", - сказав прем'єр Вірменії.

За його словами, в ОДКБ не виконали договір про колективну безпеку щодо Єревана, особливо у 2021-2022 роках.

Пашинян піддав критиці владу РФ

Нікол Пашинян також розкритикував Росію за "відкриті заклики до вірменського населення повалити владу" і додав, що російської пропаганди на його адресу менше не стає.

При цьому Пашинян поки що не вирішив, що робити з військовою базою РФ у Вірменії. Він сказав, що питання "не стоїть на порядку денному".

Пашинян пригрозив Росії наслідками

Вірменський прем'єр висловив стурбованість затриманням на території Вірменії росіянина Дмитра Сертакова. Чоловік поїхав, щоб не потрапити на війну. Пашинян назвав це викраденням і попередив Росію про наслідки.

"Ми не можемо терпіти незаконні дії на нашій території", - додав Нікол Пашинян і пригрозив "наслідками, якщо вимоги Єревана залишаться без відповіді".

Реакція Кремля

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що Росія з'ясовуватиме, чи виходить Вірменія з ОДКБ.

"Будь-яких офіційних дій у зв'язку з цим вірменська сторона не робила. Маємо на увазі вступити в контакт з нашими колегами і прояснити значення цих заяв", - спантеличено зазначив він.

Також представник Кремля додав, що "тут дуже важливо зрозуміти деталі", а офіційних заяв в ОДКБ з приводу дій Вірменії не отримували.

"І ми будемо сподіватися, що наші вірменські друзі роз'яснять нам все", - підкреслив Пєсков.

Відносини Вірменії та Росії

Вірменія раніше вважалася одним із союзників Росії. Країна входить до ОДКБ, де лідером є Москва, а на її території знаходиться 102-га російська військова бази Південного військового округу окупантів. Вона базується в місті Гюмрі.

Відносини Єревана і Москви зіпсувалися після того, як Вірменія в 2020 і 2022 зазнала поразки у війні за Карабах. Єреван і підконтрольні йому сепаратисти НКР втратили контроль над Карабахом та іншими захопленими територіями Азербайджану. Путін фактично привітав капітуляцію Вірменії і заявив, що Карабах – територія Азербайджану.

У жовтні 2023 року Вірменія вперше взяла участь у консультаціях щодо завершення війни Росії проти України. Секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян представив Єреван на дискусії Києва, Заходу і Глобального Півдня, під час якої обговорювалася формула Зеленського – закінчення війни на умовах України.

З 1 лютого 2024 Вірменія "закрила" в'їзд до країни для "ордероносця" Путіна. Єреван ратифікував Римський статут, через що главу Кремля Путіна у Вірменії можуть заарештувати, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

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