Путіна потрібно повністю усунути від влади, інакше будуть серйозні наслідки – Моравецький

Путіна потрібно повністю усунути від влади, інакше будуть серйозні наслідки, заявив Моравецький/ Reuters, скрін з відео

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно повністю усунути від влади. Якщо ж цього не зробити, він продовжить застосування грубої сили з боку РФ до інших держав.

Про це заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Sky News. За його словами, Росія завжди буде погрожувати іншим державам і шантажувати їх.

"Путін завжди буде нам загрожувати і шантажувати. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади – ред.), він є грубою силою, а Росія є наддержавою", – заявив польський прем’єрміністр.

Моравецький додав, що якщо Україна програє війну, то іншим державам Європи не уникнути загроз і шантажу з боку Путіна. І в такому разі "вся Європа більше не буде у безпеці".

Раніше повідомлялося, що у Раді безпеки Росії почали звинувачувати Польщу, нібито вона починає захоплювати території на Заході України. З такою заявою виступив секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев.

Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив, що з Україною "питання закрите", і пригрозив вдарити по Польщі. Він заявив, що Польща може стати наступною мішенню агресії РФ.

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