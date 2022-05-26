Кадиров вирішив, що з Україною "питання закрите" і пригрозив вдарити по Польщі

Рамзан Кадиров / ohrana.ru

Наступною мішенню агресії РФ може стати Польща, заявив глава Чечні Рамзан Кадиров.

В опублікованому відео він зажадав від польської влади попросити вибачення у російського посла Сергія Андрєєва, якого 9 травня у Варшаві облили червоною фарбою.

При цьому Кадиров заявив, що Польща може стати наступною після України, на чию територію буде скоєно напад.

Крім того, він також закликав держави НАТО "не грати під дудку Заходу і Америки".

"Сьогодні у нашого президента висока довіра народу. Так завжди буває, коли ворог наступає, всі об'єднуються. Тому я вас попрошу, панове базіки, які виступають проти нашої держави і президента, будьте обережні", - додав Кадиров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України ліквідували командирів окупаційних військ РФ з полку імені Кадирова.

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