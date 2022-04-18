Повторить долю Каддафі: Аваков спрогнозував, як помре Путін

Володимир Путін і Муаммар Каддафі / Фото Обозреватель

Президент країни-агресора Володимир Путін може загинути від рук свого оточення. Таку думку озвучив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, міф про російську армію розвалився: збито 300 літаків і гелікоптерів, знищено близько 800 танків, ракетний крейсер Москва затонув.

"До чого це призведе? Це може торпедувати його (Путіна, - ред.) еліту зсередини. Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо тільки, що більшість тиранів російської імперії, як і в усьому світі, закінчували погано. Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою, або скажуть, що він героїчно помер від якоїсь хвороби, або десь його інтернують, як було з Горбачовим. Або з ним буде те саме, що і з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає", - сказав Аваков в ефірі телеканалу Україна 24.

Ексміністр МВС нагадав, що лівійському диктатору Муаммару Каддафі не допомогла ні пропаганда, ні нафтові долари.

читайте такожАрестович пояснив, чому швидка смерть Путіна не вигідна Україні"Я був у Лівії за рік до смерті Каддафі. У країні було все спокійно, пропаганда працювала на 100%. Вони рибу не ловили, бо ліньки було, вона в морі вмирала від старості. Доплачували кожному нафтові долари. Ну, то що? Тому що це доля тиранів. Не можна протиставляти себе цивілізованому світу. Зараз Україна бореться за цивілізований світ. А він (Путін, – ред.) є зло. А зло скінчиться", - зазначив Аваков.

Довідка. Муаммар Каддафі понад 40 років правив Лівією. До влади прийшов у вересні 1969 року, поваливши лівійську монархію. Завдяки доходам від нафти Каддафі зробив з Лівії одну з найрозвиненіших за рівнем життя населення африканських країн.

На міжнародній арені за Каддафі тягнувся шлейф терору. Зокрема, його підозрювали в причетності до теракту на берлінській дискотеці La Belle 5 квітня 1986 року. Також Лівійський слід простежувався і в авіакатастрофі американського літака Boeing-747 над шотландським містечком Локербі 21 грудня 1988-го. На борту було 270 осіб. Літак здійснював рейс з Лондона в Нью-Йорк.

27 червня 2011 року під час громадянської війни в Лівії Міжнародний суд (головний судовий орган ООН) видав санкцію на арешт Муамара Каддафі, звинувачуючи його в злочинах проти людяності.

Після того, як війська повстанців захопили рідне місто Каддафі Сірт, він був поранений 20 жовтня при спробі втечі й, за інформацією перехідного уряду країни, помер від поранень.

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Як повідомляв Главред, грузинський актор, режисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін не загине у війні Росії з Україною, то його неодмінно вб'ють свої ж. Свої переконання артист аргументує історією РФ, в якій, за його словами, було чимало таких "випадкових смертей".

Коли помре Путін

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що нинішній 2022 рік може стати останнім роком життя російського диктатора Володимира Путіна. Для господаря Кремля пережити цей рік - не дуже ймовірно.

"Я впевнений на 90%, що цього року це (вбивство Путіна, - ред.) відбудеться. Але я не знаю, хто це [зробить]. Це може бути хто-небудь з його оточення. Це не буде найближче оточення, а друге коло, яке може бути мотивоване російським бізнесом або кимось іншим. Його може вбити повсталий російський народ, і це теж дуже ймовірно, тому що проблеми будуть рости. Якщо у народу буде зброя та лідер, це може статися", - сказав Пономарьов.

До слова, передбачення про смерть господаря Кремля Володимира Путіна зробив фармацевт і алхімік Нострадамус. Згідно його катренам, смерть наздожене Путіна в 2022 році - у ніч, коли він плистиме в штормовому морі, його вб'є удар блискавки.

Таролог-нумеролог Владислав Грицай вважає, що президент Росії Володимир Путін може загинути через зраду когось із близького оточення - про це свідчить нумерологічний аналіз дати народження господаря Кремля.

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