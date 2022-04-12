УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Якщо Путін здохне - у Росії будуть хороші перспективи": Касьянов спрогнозував майбутнє РФ

12 квітня 2022, 18:12

Росії доведеться дуже довго вибачатися і замолювати свої гріхи перед Україною. Після смерті Путіна на РФ чекає доля Німеччини, яка позбулася нацизму.

Володимир Путін
Путін підкорив свідомість цілого народу і намагається нав'язати свою волю всьому світу / Reuters

Україні не потрібен розвал Росії. Їй необхідний надійний та адекватний сусід, який піде демократичним шляхом розвитку.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов і спрогнозував, яке майбутнє чекатиме Росію після того, як вона розв'язала війну в Україні.

"Тут питання не в Росії, а в тому, якою буде доля Путіна. Ми маємо справу з унікальним випадком, коли роль особистості в історії просто зашкалює. Цей псих підкорив свідомість цілого народу і намагається нав'язати свою волю всьому світу. Якщо Путін здохне - чи то від своєї онкології, чи то ми його повісимо на воротах Кремля, у Росії будуть хороші перспективи. Але їй доведеться дуже довго вибачатися і замолювати свої гріхи перед Україною", - сказав Касьянов.

читайте такожПутін перебуває під впливом стероїдів через важку хворобу, які впливають на психіку - експертиПотім, за його словами, на Росію чекає доля Німеччини, яка позбулася нацизму і увійшла в сім'ю вільних європейських народів.

"Я не розраховую на розвал Росії, тому що нам не треба, щоби бігали орди з атомною бомбою. Україні потрібен надійний сусід. Німеччина і Франція теж багато разів воювали, як і Англія з Францією, а тепер це єдине європейське співтовариство. Нам теж на сході та на півночі потрібні надійні сусіди", - вважає Касьянов.

При цьому військовий впевнений, що головним чинником безпеки і гарантом нашої свободи завжди буде українська армія.

"Я думаю, що вже ні в кого не залишилося сумнівів, що лише наша армія та наші силові структури – це головне, що у нас є. Нам потрібен надійний адекватний сусід - потрібно, щоби Росія пішла демократичним шляхом розвитку, щоби вона не розвалилася на частини, і щои орди з ядерною зброєю постійно не турбували нас, змушуючи наших хлопців напружуватися і гинути за Україну. Нам це не треба. Нам потрібно, щоби Росія в підсумку стала новою денацифікованою Німеччиною. Після смерті Путіна такою має стати Росія. Однак, поки не здохне ця тварюка, я не бачу жодних шляхів, щоби Росія змінилася", - резюмував він.

читайте такожКоли помре Путін - пророцтво Нострадамуса

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що розвал російської влади почнеться з Міністерства закордонних справ країни-агресора, а потім в гру вступлять спецслужби.

За його словами, першими завжди біжать дипломати, і російські посли вже "заробляють собі порятунок". Вони не хочуть відповідати за військові злочини, скоєні путінською армією в Бучі.

Також Арестович вважає, що передчасна смерть президента РФ Володимира Путіна невигідна Україні. Було би краще, якби російський диктатор прожив хоча б рік.

"Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І Росію просто доламали санкціями. Найгірший варіант для України - випуск опозиціонера Олексія Навального з в'язниці або розквіт іншого опозиційного лідера. Це також буде можливо після смерті або відходу від влади Путіна", - зазначив радник глави ОП.

Інші новини:

viber
війна в Україні Володимир Путін Юрій Касьянов новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
У квітні відбудеться вирішальна битва, названо переломну дату у війні - гороскоп для УкраїниУ квітні відбудеться вирішальна битва, названо переломну дату у війні - гороскоп для України Зло і біль повернуться до Москви: астролог передрік Росії швидку розплату за війну в УкраїніЗло і біль повернуться до Москви: астролог передрік Росії швидку розплату за війну в Україні Україна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозкиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозки Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Поразка, але не з такою ганьбою: Арестович назвав мету Кремля на зустріч Путіна і ЗеленськогоПоразка, але не з такою ганьбою: Арестович назвав мету Кремля на зустріч Путіна і Зеленського
Підтримайте Главред

Останні новини

18:37

Росія боїться, що Україна дістане її на своїй же території

18:31

Завертай голоблі: Зеленський відмовився приймати в Києві проросійського президента ФРНВідео

18:28

"Голодранці винесли навіть труси": Ніна Матвієнко розповіла, як окупанти обчистили квартиру в БучіВідео

18:12

"Якщо Путін здохне - у Росії будуть хороші перспективи": Касьянов спрогнозував майбутнє РФВідео

17:59

Рашисти потрапили в пастку: ЗСУ спалили колону Кантемирівської дивізії та захопили парадний танкВідео

Реклама
17:51

Чому Путін розумний, але тупийПогляд

17:41

Були лояльніші, ніж росіяни: у Ворзелі воювала білоруська армія - дружина Поклада

17:34

Свіжі могили просто посеред села: на Київщині розповіли про звірства рашистівВідео

17:32

Путін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у БучіВідео

17:26

У Зеленського жорстко відповіли Путіну, який цинічно виправдав війну в УкраїніВідео

17:18

Переговори з Україною в глухому куті, а різанина в Бучі - провокація: Путін видав нову порцію пропаганди

17:04

"Ґвалтуй та мені не кажи": дружина російського окупанта закликала чоловіка знущатися з українок

16:59

Путін виправдав війну в Україні та назвав терміни "спецоперації"Відео

16:57

"Роздягайся або тебе застрелю": українка розповіла, як окупанти її по-звірячому зґвалтувалиВідео

16:51

Як отримати глибокий сон в суворих умовах: лайфхаки від людини, яка навчила спати РоналдуВідео

16:50

Укравтодор вже очистив 200 км доріг у Київській, Чернігівській та Сумській областях

16:43

Надя Дорофєєва розповіла, про що мріє під час війниВідео

16:39

"Британська спецоперація": Лукашенко цинічно висловився про масові вбивства в БучіВідео

16:28

На зміну дощам і вітру прийде потепління, але ненадовго - прогноз погоди в Україні до кінця тижня

16:26

Тіла загиблих у Маріуполі окупанти спалюють у мобільних крематоріях - КириленкоВідео

Реклама
16:02

Росія відрепетирувала хімічну атаку, а тепер може вдарити по УкраїніПогляд

15:54

"Що ж ти, фраєр, здав назад": Потап прокоментував інтерв'ю Путіна на космодромі

15:44

Насильно вивезених українців окупанти переселяють до Сибіру і за Полярне коло - The IndependentВідео

15:37

"Бери все, що буде там": чоловік з РФ підмовляв сина окупанта красти снасті для риболовліВідео

15:23

Денис Казанський. Росіяни зізналися, навіщо зрівняли Маріуполь із землеюВідеоблоги

15:22

У НАТО розкрили "кривавий" сценарій нового удару РФ і назвали напрямкиВідео

15:19

Ідеальна глазур для паски на Великдень 2022: два супер простих рецепта за 5 хвилинВідео

15:12

"Молодці, так тримати!": Зеленський показав свою команду для боротьби з російською навалою

14:53

Велика колона російської військової техніки рухається в напрямку Донбасу - CNNВідео

14:50

Бекхем і його наречена відмовилися від весільних подарунків, щоб допомогти Україні

14:43

Бєдняков зробив російським жебракам-"визволителям" та їхнім дружинам вигідну пропозицію

14:40

Тука розповів, чи можна достукатися до одурманених пропагандою росіян

14:33

Путін може ліквідувати Лукашенка - військовий експертВідео

14:30

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:52

Чи є арешт Суркова ознакою скорого "палацового перевороту" в РосіїПогляд

13:46

Розстріляли авто й переїхали танком: у Бучі окупанти вбили українця, який перевозив пораненихВідео

13:44

Україна вирахувала, який російський оккупант зґвалтував немовля - Зеленський

13:33

"Війна – шляхетна і неминуча": російський диктатор Путін вибухнув новою заявою в сторону УкраїниВідео

13:05

В Міноборони прокоментували використання окупантами хімічної зброї в МаріуполіВідео

13:04

"Світ не усвідомлює, що йде війна": Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембаргоВідео

Реклама
12:46

Спецслужби РФ планують підриви будинків, лікарень, шкіл у Росії, щоби звинуватити Україну - розвідка

12:42

Українці в масовому порядку продають долари: у Нацбанку прокоментували ситуацію

12:39

Сестра Корольової записала колискову українською мовою і показала кадри нападу РФ на УкраїнуВідео

12:37

Бізнес закликав не допустити неконтрольоване зростання цін на тютюнові вироби, - EBA

12:06

9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіянВідео

12:05

Війна в Україні – коли настане мир: чат з Андрієм Ілларіоновим

11:54

В Україні хочуть заборонити російську музику і додати української

11:31

"5-зірковий готель по-російськи": окупанти на Миколаївщині жили в дуплі – фото

11:25

Юрій Дудь присвятив новий випуск війні в Україні та українським біженцямВідео

11:22

Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти