"Якщо Путін здохне - у Росії будуть хороші перспективи": Касьянов спрогнозував майбутнє РФ

Путін підкорив свідомість цілого народу і намагається нав'язати свою волю всьому світу / Reuters

Україні не потрібен розвал Росії. Їй необхідний надійний та адекватний сусід, який піде демократичним шляхом розвитку.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов і спрогнозував, яке майбутнє чекатиме Росію після того, як вона розв'язала війну в Україні.

"Тут питання не в Росії, а в тому, якою буде доля Путіна. Ми маємо справу з унікальним випадком, коли роль особистості в історії просто зашкалює. Цей псих підкорив свідомість цілого народу і намагається нав'язати свою волю всьому світу. Якщо Путін здохне - чи то від своєї онкології, чи то ми його повісимо на воротах Кремля, у Росії будуть хороші перспективи. Але їй доведеться дуже довго вибачатися і замолювати свої гріхи перед Україною", - сказав Касьянов.

читайте такожПутін перебуває під впливом стероїдів через важку хворобу, які впливають на психіку - експертиПотім, за його словами, на Росію чекає доля Німеччини, яка позбулася нацизму і увійшла в сім'ю вільних європейських народів.

"Я не розраховую на розвал Росії, тому що нам не треба, щоби бігали орди з атомною бомбою. Україні потрібен надійний сусід. Німеччина і Франція теж багато разів воювали, як і Англія з Францією, а тепер це єдине європейське співтовариство. Нам теж на сході та на півночі потрібні надійні сусіди", - вважає Касьянов.

При цьому військовий впевнений, що головним чинником безпеки і гарантом нашої свободи завжди буде українська армія.

"Я думаю, що вже ні в кого не залишилося сумнівів, що лише наша армія та наші силові структури – це головне, що у нас є. Нам потрібен надійний адекватний сусід - потрібно, щоби Росія пішла демократичним шляхом розвитку, щоби вона не розвалилася на частини, і щои орди з ядерною зброєю постійно не турбували нас, змушуючи наших хлопців напружуватися і гинути за Україну. Нам це не треба. Нам потрібно, щоби Росія в підсумку стала новою денацифікованою Німеччиною. Після смерті Путіна такою має стати Росія. Однак, поки не здохне ця тварюка, я не бачу жодних шляхів, щоби Росія змінилася", - резюмував він.

читайте такожКоли помре Путін - пророцтво Нострадамуса

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що розвал російської влади почнеться з Міністерства закордонних справ країни-агресора, а потім в гру вступлять спецслужби.

За його словами, першими завжди біжать дипломати, і російські посли вже "заробляють собі порятунок". Вони не хочуть відповідати за військові злочини, скоєні путінською армією в Бучі.

Також Арестович вважає, що передчасна смерть президента РФ Володимира Путіна невигідна Україні. Було би краще, якби російський диктатор прожив хоча б рік.

"Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І Росію просто доламали санкціями. Найгірший варіант для України - випуск опозиціонера Олексія Навального з в'язниці або розквіт іншого опозиційного лідера. Це також буде можливо після смерті або відходу від влади Путіна", - зазначив радник глави ОП.

Інші новини: