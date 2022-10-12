"Путіна хочуть зробити цапом відбувайлом": дипломат розповів про переговори наближених диктатора із Заходом

Путіна хочуть зробити цапом відбувайлом / скріншот

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна є частина людей, досить близьких до нього і впливових – і представників політичного класу і бізнесу, які розуміють, що політика Путіна веде Росію до катастрофи.

Дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що наближені до Путіна бояться, що розвалиться сама Російська Федерація.

"У цієї групи людей є нестримне бажання якомога швидше "змінити картинку": поставити при владі когось іншого, на Путіна перекласти всю відповідальність, сказавши, що він особисто всім цим займався (адже на Заході люблять говорити, що це"війна Путіна"). А якщо немає Путіна, значить, Росія зможе почати жити по-новому: демократично і цивілізовано", - пояснив експерт.

За словами Огризка, ця група вже деякий час проводить такі консультації з представниками західних країн і хоче домогтися їх згоди на те, що у випадку, якщо ця антипутінська група усуне його, Захід прийме цю групу як свого партнера.

"Наскільки успішними будуть ці переговори і контакти, наскільки швидко ця група, отримавши певні обіцянки заходу, зможе усунути Путіна - інше питання. Але цілком очевидно, що навколо Путіна є люди, які бачать всю безглуздість його політики і розуміють, що для них особисто продовження війни означатиме нові і нові втрати, причому втрати не копійчані. Так, наприклад, з початку війни російські олігархи втратили приблизно 90 мільярдів доларів. Не кажучи вже про те, скільки втратив російський бюджет і Фонд порятунку. Загальна сума обчислюється вже сотнями мільярдів доларів. Тому, очевидно, що, якщо така лінія буде продовжуватися, Росія буде наближатися до краху", - підсумував дипломат.

Раніше розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не посвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

Також повідомлялося, що член найближчого оточення Володимира Путіна в останні тижні висловив російському президенту незгоду з його поведінкою у війні в Україні, повідомило видання Washington Post з посиланням на дані американської розвідки.

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