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Путіна чекає смерть: його усунуть впливові в РФ люди - Огризко

12 жовтня 2022, 14:49

Російська еліта не дасть диктатору дожити до суду в Гаазі, його усунуть раніше.

Путін, Огризко
Путіна вб'ють свої ж, притягнути до відповідальності його не вийде / колаж фото Главред, ua.depositphotos.com

Російського диктатора Володимира Путіна усунуть і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Він також зазначив, що усунути Путіна захочуть ті, хто хоче зберегти свій вплив в РФ, не виїжджаючи з країни.

"Такі люди в РФ залишилися в політичному і економічному керівництві, і вони, безумовно, будуть шукати можливості для того, щоб Путіна усунути. А це означатиме практично фізичну смерть Путіна. Адже для того, щоб потім звинуватити його у всіх можливих гріхах, треба, щоб він не міг виправдовуватися, щоб не міг сказати, що це не він, а всі вони, так що всі і повинні відповідати", - сказав Огризко.

Дипломат додав, що ця група людей піде до кінця. Він думає, що відкрито намагатися повалити диктатора ніхто не буде, адже "або ти разом з цим режимом, або тебе немає".

Також він упевнений, що Путін просто не доживе до Гааги.

"Хіба що Путіна затримають і тут же передадуть в клітці в Гаагу для того, щоб там відбувся суд над ним. Але мені чомусь здається, що це не в традиціях російської політичної еліти – там відразу посилають на плаху", - зазначив Огризко.

Нагадаємо, Главред повідомляв про те, що в РФ вже почалися серйозні обговорення того, хто може замінити Путіна. Адже там вважають, що його диктаторський режим веде до знищення країни. У Росії можуть відбутися кардинальні зміни вже через 3-4 місяці.

Раніше повідомлялося, що в оточенні Володимира Путіна зростає роздратування по відношенню до диктатора через те, що він вимагає результатів на війні з Україною, хоча йому регулярно доповідають про проблеми на фронті, втрату частини анексованих територій і про те, що війна фактично програна.

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