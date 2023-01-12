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Бракує боєприпасів: РФ не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році - ISW

12 січня 2023, 07:38
Щодобова інтенсивність артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімумом з 24 лютого 2022 року.
Військові РФ
Влітку 2022 року окупанти вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви / скріншот

Нездатність оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів перешкоджатиме можливості російських окупантів підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно із заявами американських та українських чиновників від 10 січня, щодобова інтенсивність артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімумом з 24 лютого 2022 року.

Аналітики ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріли в результаті скорочення поставок або переглядають свою тактику.

Влітку 2022 року окупанти вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.

"РФ тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів і закуповувати додаткові боєприпаси у іноземних держав, щоби протидіяти такому недоліку, що призведе до зниження темпу стрільби", - зазначають аналітики.

"У Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що з початку війни країна-агресорка Росія обмежила кількість використовуваних в боях із ЗСУ боєприпасів утричі. Вже до березня 2023 року ворог зіткнеться з дефіцитом.

Як повідомляв Главред, Туреччина передає Україні для боротьби з країною-агресором РФ свої касетні боєприпаси, виготовлені за часів "Холодної війни". Під час ведення вогню боєприпасами dual-purpose improved conventional munitions (dpicm) вони вибухають і розкидають 88 менших боєприпасів. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на анонімних американських і європейських чиновників.

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