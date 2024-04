Путін збирає союзників, щоб протистояти Заходу: в ISW розповіли плани Кремля

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що публічні зустрічі між офіційними особами з Росії, Білорусі, Китаю, Ірану та Північної Кореї різко зросли в останні дні.

Зафіксовано принаймні 10 двосторонніх зустрічей високого рівня між 22 та 26 квітня, що підкреслює поглиблення багатостороннього партнерства цих країн. На думку аналітиків, держави поглиблюють партнероство, щоб протистояти Заходу, йдеться у звіті ISW.

Так, 26 квітня міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу взяв участь у зустрічі міністрів оборони Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, Казахстан. На полях зустрічі Шойгу зустрівся з міністром національної оборони КНР Донг Чжуном і підкреслив "безпрецедентний" рівень російсько-китайських відносин. Шойгу також зустрівся з міністром оборони Ірану і заявив, що Росія готова розширювати російсько-іранське військове та військово-технічне співробітництво.

Міністри оборони КНР та Ірану також провели двосторонню зустріч і закликали до посилення китайсько-іранської співпраці, зокрема в оборонній та військовій сферах.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін також зустрівся з міністрами оборони КНР та Ірану. Засідання ШОС 26 квітня – перше засідання ШОС для Ірану як країни-члена після приєднання до організації в липні 2023 року.

В ISW зауважують, що зустрічі ШОС є лише останніми в серії двосторонніх зустрічей між Росією, Білоруссю, КНР, Іраном і Північною Кореєю.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.