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Путін заговорив про "геноцид" на Донбасі

9 грудня 2021, 21:53

За словами Путіна, потрібно діяти акуратно, щоб не девальвувати поняття "русофобія" і "геноцид".

Путина
Володимир Путін / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що події в Донбасі йому нагадують геноцид.

Таку заяву він зробив на засіданні Ради з прав людини при Президентові РФ.

"Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали", - цитує агентство ТАСС заяву Путіна.

За його словами, потрібно діяти акуратно, щоб не девальвувати поняття "русофобія" і "геноцид".

Російський лідер додав, що вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються.

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Раніше прессекретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі зайшли в глухий кут.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували матеріали, в яких йшлося про стягування військових підрозділів Росії до кордонів України. Для підтвердження своїх аргументів вони показали супутникові фотознімки пересування російських військ.

Посол України у ФРН Андрій Мельник заявляв, що Київ вкрай серйозно стурбований ситуацією з військами Росії біля своїх кордонів. За його словами, обстановка нагадує 2014 рік, коли росіяни окупували АР Крим і Донбас.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що маневри військ Росії біля кордонів України продиктовані нібито "провокаційними діями" Північноатлантичного альянсу біля українських кордонів і закликали до переговорів Москви і Вашингтона на вищому політичному рівні.

При цьому Пєсков заявив, що Україна, мовляв, може отримати гарантії безпеки від Росії в разі реалізації Мінських домовленостей по Донбасу.

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Володимир Путін війна на Донбасі
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