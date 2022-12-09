"Щит" від ракет і дронів РФ: ЗСУ озброять сучасними німецькими ЗРК Skynex

Поставки очікуються на початку 2024 року, витрати будуть відшкодовані урядом Німеччини.

ЗРК Skynex / Rheinmetall

Для боротьби з крилатими ракетами і безпілотниками Україна отримає виготовлені німецьким концерном Rheinmetall зенітно-ракетні комплекси Skynex.

Німецька сторона планує виготовити дві одиниці ППО, пише видання Handelsblatt.

Німецька компанія-виробник Rheinmetall підтвердила замовлення на виготовлення систем ППО, при цьому не назвала країну-одержувача. Водночас джерела кажуть, що йдеться саме про Україну.

Уточнюється, що поставки очікуються на початку 2024 року. Очікується, що витрати будуть відшкодовані урядом Німеччини.

ЗРК Skynex

Комплекс призначений для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. ЗРК оснащений 35-міліметровими боєприпасами.

Вартість двох одиниць Skynex оцінюється в 182 млн євро, а ще близько 12 млн євро буде витрачено на вантажні платформи, які також будуть виготовлені компанією.

ЗРК Skynex мають перевагу в порівнянні з іншими системами, оскільки, наприклад, збивання літака коштує близько 4 тисяч євро.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував за дорученням президента України нової партії озброєнь на суму $ 400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетних комплекси Avenger, оснащених ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис.155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У прес-релізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м з серпня 2021 року. Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.

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