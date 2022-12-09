Вихід до Азова і Таганрога: експерт розкрив сценарій заходу ЗСУ на територію РФ

ЗСУ потрібно знищувати ворога на глибину РФ як мінімум на 100 км, вважає Роман Світан.

Військовий експерт розкрив несподіваний сценарій демілітаризації РФ / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Для демілітаризації країни-агресора ЗСУ необхідно буде зайти на територію РФ, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Демлітаризацію РФ необхідно здійснити на 100-кілометровій території РФ біля кордонів України, підкреслив він в ефірі Радіо НВ.

"Треба знищувати ворога на глибину як мінімум в 100 км. чому 100 км? Це стандартна дальність дії армійської артилерії і РСЗВ. Тим більше зараз в розряд РСЗВ вже можна переводити російські С-300. Їх кілька тисяч штук ракет залишилося. Тому дальність в 100 км у нас повинна бути демілітаризована до нашого кордону", — упевнений експерт.

За його словами, перша з російських військових частин, яка підлягає демілітаризації, розташована під Валуйками.

"Виконати завдання з приводу Валуйок досить легко. Вони знаходяться дуже близько до українського кордону, є такий виступ російської території з боку Валуйок у бік Куп'янська. Тому, швидше за все, це будуть як мінімум Валуйки", - пояснив співрозмовник.

Він не виключив, що в разі обходу Луганська і виходу до Краснодону, ЗСУ потрібно далі рухатися на Таганрог.

"Ще й район Таганрога також повинен бути демілітаризований, так як дуже близько знаходиться до наших південно-східних рубежів Азовського моря", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Збройні сили України зайдуть в окуповані Росією Луганськ, Донецьк і Севастополь навесні 2023 року. Ключовим етапом у війні стане зима.

"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід Армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську", - зазначив чиновник.

Данілов додав, що ключовим етапом Великої війни за незалежність України стане зимовий період.

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