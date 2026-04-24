Путін вперше зробив важливе зізнання перед росіянами на тлі падіння рейтингів - ISW

Путін намагався виправдати обмеження інтернету, заявляючи про "захист громадян" як пріоритетну ціль.

Путін визнав інтернет‑обмеження та виправдав їх "безпекою"

Кремль готує росіян до подальших блокувань зв’язку

У РФ через низку обмежень спостерігається падіння довіри до влади

Російський диктатор Володимир Путін уперше особисто прокоментував масові скарги росіян на зникнення мобільного інтернету, визнавши, що обмеження діють у великих містах та прикордонних регіонах. Він пояснив це "захистом від терористичних атак", хоча, як нагадують аналітики Інституту вивчення війни, Кремль використовує цей термін і для позначення українських ударів по військових та промислових об’єктах РФ.

Під час наради з урядом Путін заявив, що влада нібито не може попереджати населення про відключення заздалегідь, бо "злочинці теж усе чують і бачать" та можуть "скоригувати свої плани". Водночас він закликав чиновників до більшої "прозорості" у поясненні причин обмежень - попри те, що саме Кремль роками приховує масштаби цензури.

Аналітики ISW зазначають, що російська влада системно використовує удари українських дронів і ракет як привід для блокування мобільного інтернету. Це позбавляє росіян доступу до базових сервісів - від банківських операцій до транспортних застосунків - і дедалі сильніше впливає на повсякденне життя.

23 квітня стало першим випадком, коли Путін особисто визнав існування таких обмежень. Раніше це робив лише речник Кремля Дмитро Пєсков у березні 2026 року. На думку ISW, публічна реакція Путіна має дві цілі: відповісти на падіння власних рейтингів та підготувати суспільство до подальшого посилення контролю над інтернетом.

Путін втрачає довіру росіян

За даними Фонду громадської думки, рівень довіри до Путіна знизився з 76% до 71% з кінця березня - це найбільше падіння з 2019 року. Опитування показують, що рейтинг падає безперервно з лютого 2026-го, що пов’язують з обмеженнями Telegram та загальним посиленням цензури.

Російське видання "Важные истории" раніше повідомляло, що навіть частина пропагандистів і Z‑блогерів обурена тим, що влада витрачає ресурси на блокування інтернету, тоді як військові на фронті залишаються без зв’язку.

Раніше в інтерв'ю Главреду, економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, чи може накопичене невдоволення в РФ вилитися в якісь соціальні заворушення, "голодні бунти" або протести.

Нагадаємо, відомий в Росії юрист-пропагандист Ілля Ремесло опублікував серію гнівних дописів, фактично, піднявши бунт проти кремлівського диктатора. Він заявив, що війна проти України ведеться виключно через особисті комплекси Путіна та звинуватив його у завданні "величезної шкоди економіці РФ".

Крім того, раніше зазначалося, що серед російської еліти повно тих, хто хотів би здати диктатора Володимира Путіна, але для цього потрібно створити зовнішні фактори. За словами ексдепутатки Держдуми РФ Марії Максакової, перед російськими елітами стоїть дилема: чи знести Путіна самостійно, тим самим вишукавши собі якісь послаблення.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

