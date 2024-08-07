Українська оборона дає тріщини: де змогли просунутись окупанти - FT

Експерти кажуть, що основною причиною триваючого російського прогресу є гостра нестача людей, насамперед піхоти в Україні.

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Де змогли просунутись окупанти / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Війська країни-агресорки Росії стрімко захоплюють все нові території України, скориставшись тріщинами в українській обороні, спричиненими нестачею сил і помилками військового керівництва.

Як розповіли Financial Times високопоставлені українські чиновники, головна мета глави РФ Володимира Путіна на полі бою цього року - захопити якомога більше землі.

"Наша оборона дає тріщини", - сказав один із чиновників. відео дня

За його словами, російські війська домоглися "тактичного успіху" на Донеччині. Якщо ситуація не зміниться, ймовірні подальші наступи.

Зазначається, що згідно з оцінкою фінської військової дослідницької групи Black Bird Group, площа території, захопленої російськими військами з початку травня, майже вдвічі перевищує ту, яку українські військові відвоювали під час свого літнього наступу рік тому.

За їхніми даними, ЗСУ звільнили близько 321 кв. км у період із 1 червня до 1 вересня 2023 року, або в середньому по 24 кв. км щотижня. Водночас російські війська з 3 травня до 2 серпня цього року захопили близько 592 кв. км, або понад 45 кв. км щотижня.

"За останній місяць росіянам вдалося захопити кілька ключових позицій і об'єктів рельєфу, при цьому ситуація для українців на цих напрямках неухильно погіршується", - говорять аналітики.

Також повідомляється, що Росія скористалася українським непорозумінням і невмілою ротацією на полі бою, що дало змогу домогтися швидкого просування в кількох випадках, особливо в районах Покровська і Торецька.

При цьому, як зазначає FT, нещодавнє поліпшення української вогневої потужності поки не вплинуло на поле бою. Експерти кажуть, що основною причиною триваючого російського прогресу є гостра нестача людей, насамперед піхоти в Україні.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія країни-агресорки Росії просунулася до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку та до вулиці Достоєвського у Північному, що на сході від Торецька Донецької області.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що росіяни намагаються форсувати мікрорайон Канал у місті Часів Яр в Донецькій області. Українські захисники стримують і не дають просунутися окупантам.

В той же час, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що російські окупанти хочуть перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка.

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