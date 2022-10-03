РФ потрібно "опустити та вигнати звідусіль": у Зеленського назвали умову завершення війни

Михайло Подоляк розповів про те, як закінчиться війна з РФ / УНІАН / Reuters

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Росія є "абсолютно приниженим суб'єктом, який, на жаль, має багато ресурсів. Проте з ними цілком можна мати справу з точки зору покарання за те зло, яке вони принесли в цей світ".

Говорячи про перспективи завершення війни, він підкреслив в інтерв'ю УНІАН, що для України вигідна масова деморалізація росіян, які "повинні тут масово гинути".

"Я взагалі прихильник того, щоб росіяни на території України, якщо вже є така можливість, масово несли втрати, тому що це надовго відвадить їх від неправильної вимови слова "Україна". Це дуже важливо. Ми можемо тут іронічно сказати. Вживання "на Україні" після цієї війни вони забудуть", - говорить представник ОП.

Разом з тим він висловив упевненість в тому, що Крим і окуповані РФ території безумовно повернуться до складу України і це лише питання термінів.

"Все залежить від двох параметрів - це зброя і падіння одного з двох основних міст, які спровокували. Донецьк і Луганськ є символами варварської цивілізації. Більш кримінальних анклавів придумати в наш час не можна. Я, до речі, максимальний прихильник того, що ми повинні максимально швидко зайти саме в Донецьк і Луганськ. Ці два міста повинні впасти. Це символічно. І після цього не тільки фінал війни швидко буде зрозумілий, але і обвалення політичної системи в Росії відбудеться", - сказав співрозмовник.

"Але є ще важлива складова цієї війни - ми повинні обнулити боязнь вигнати Росію звідусіль. Її виженуть після цієї війни як країну, що програла. Вона буде платити виплати не тільки нам, а й іншим країнам. Ця країна повинна бути опущена максимально. Вигнана з усіх органів, де вона заважає", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції

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