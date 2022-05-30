Путін спростив надання громадянства Росії для українських дітей-сиріт

Путін / reuters , kremlin.ru

Російська Федерація буде в спрощеному порядку надавати громадянство українським дітям-сиротам та недієздатним особам.

Згідно з Указом президента Росії Володимира Путіна, діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, а також недієздатні особи, які є громадянами України, в спрощеному порядку можуть отримати громадянство Російської Федерації.

Згідно з останніми даними, російські окупанти вивезли на свою територію близько 210 000 українських дітей.

Спрощене громадянство РФ для українців

У середу, 25 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом до російського громадянства жителів Запорізької та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що Росія готує так звані "референдуми" на тимчасово захоплених територіях Півдня України і рухається за сценарієм 2014 року на Донбасі. так як місцеве населення не підтримує такі "ідеї", Москва вже почала роботу з підтасовування "результатів голосування" з метою створення "народних республік". У МЗС України відповіли, що "референдуми" на півдні України стануть провалом.

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