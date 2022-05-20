Депутати пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних українців, які втекли за кордон / УНІАН

В Україні пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які виїхали за кордон за час воєнного стану і не повернулися протягом місяця.

В документ, який вже зареєстрований у Верховній Раді, запропоновано також розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з числа тих, хто і так виконує важливі функції в тилу.

"Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть більш корисні для держави. Треба бути прагматичними і не ганятися за кількісними мобілізаційними показниками, а працювати на комплексну результативність. Для держави краще, коли армію будуть поповнювати добре мотивовані, готові фізично і морально до захисту Вітчизни зі зброєю в руках громадяни, а інші, щоб не тікали і ховалися, а працювали на зміцнення економіки, а значить і на підвищення обороноздатності", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Водночас у законопроекті пропонують внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, згідно з якими військовозобов'язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо виїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

читайте такожМобілізація до ЗСУ: хто не підлягає призову на службу під час війни в УкраїніЦе стосується тих, хто поїхав і не повернувся без поважних причин – заборона на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні або інші обставини, що перешкоджають виїзду з країни перебування.

Цю норму пропонується поширити і на тих, хто виїхав до Росії.

Крім того, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

Нагадаємо, в Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни проведення загальної мобілізації. Відповідний указ Володимир Зеленський направив на розгляд до парламенту. Указ передбачає продовження строків мобілізації та воєнного стану на 90 діб до 23 серпня.

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