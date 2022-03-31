"Путін став людиною в клітці": у Британії жорстко розкритикували диктатора

Володимир Путін / Reuters

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії і жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна.

Як пише Sky News, Уоллес заявив, що Росія стала "меншою країною" в результаті вторгнення в Україну.

"Президент Путін вже не та сила, якою він був раніше. Тепер він людина в клітці, яку сам побудував", - сказав він.

Міністр сказав, що російські сили, схоже, перегрупуються і перемикають свою увагу на південь і схід України.

"Ми вже бачили це раніше. Ситуація завжди погіршується. Це призводить до більшої кількості атак на цивільних", - сказав він.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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