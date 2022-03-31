"Путін став людиною в клітці": у Британії жорстко розкритикували диктатора

Росія стала "меншою країною" в результаті вторгнення в Україну.
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії і жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна.
Як пише Sky News, Уоллес заявив, що Росія стала "меншою країною" в результаті вторгнення в Україну.
"Президент Путін вже не та сила, якою він був раніше. Тепер він людина в клітці, яку сам побудував", - сказав він.
Міністр сказав, що російські сили, схоже, перегрупуються і перемикають свою увагу на південь і схід України.
"Ми вже бачили це раніше. Ситуація завжди погіршується. Це призводить до більшої кількості атак на цивільних", - сказав він.
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Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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