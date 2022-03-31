Зустріч Зеленського з Путіним і бої на Донбасі: Арестович про підступні плани Кремля

Ірпінь / Facebook

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російські окупанти лише частково виводять підрозділи з-під Києва, але займають оборону під Бучею і Гостомелем.

За його словами, в Кремлі вирішили сконцентруватися на захопленні Донбасу, щоб організувати для президента РФ Володимира Путіна хоч якусь "перемогу" до 9 травня.

"Частково вони виводять угруповання, в основному це угруповання, яке намагалося взяти Київ з боку Броварів. Вони відходять. Але частина заслонів залишається і на тому напрямку. Утримують окремі райони, рубежі, населені пункти", - розповів Арестович в ефірі проекту FREEДОМ.

Що відбувається в Бучі та Гостомелі

На північний захід від столиці, в районі Бучі і Гостомеля, фіксуються ознаки того, що війська РФ займають оборону, ні здаватися, ні відходити окупанти, схоже, не збираються.

За словами Арестовича, там йтимуть бої.

Що відбувається в Маріуполі

"ЗСУ роблять певні дії щодо полегшення ситуації в Маріуполі, але говорити про це поки не слід зі зрозумілих причин", - сказав радник глави ОПУ.

Запеклі бої тривають за ізюмом, їх Арестович порівняв з боями на Курській дузі за часів Другої світової війни.

Арестович зазначив, що ЗСУ не дають перепочинку ворогові.

Переговори з РФ

Демілітаризації і денацифікації в переговорному процесі більше немає. Намітився конструктив. Переговорна група проводить підготовку Рамкової угоди до зустрічі президентів Зеленського і Путіна

За інформацією Арестовича, "путінська армія до 9 травня повинна продемонструвати Путіну якийсь результат або перемогу. Результатом посилення позиції РФ може бути взяття Маріуполя або спроба оточення ЗСУ в зоні ООС".

читайте також"Пристрелить власна охорона": Арестович розповів, чому Путін боїться розв'язувати ядерну війну

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також: