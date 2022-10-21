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Путін пом'якшив позицію: Ердоган висловився щодо переговорів України з РФ

21 жовтня 2022, 12:54

Реджеп Тайїп Ердоган розповів про переговори з Володимиром Зеленським.

Зеленський, Ердоган, Путін
Президент Туреччини хоче організувати переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / president.gov.ua, УНІАН

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів про перспективи переговори між лідерами України і РФ.

Обидві сторони сьогодні несуть важкі втрати, цитує турецького лідера агентство Анадолу.

"При цьому він упевнений, що сторони, що програла у миру не буде", - сказав він в ході візиту в Азербайджан.

Ердоган розповів, що за підсумками останнього спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського лідера в питанні діалогу з Україною.

"Найближчими днями за підсумками телефонної розмови [з Путіним і Зеленським], зрозуміємо як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перепони і готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган війна Росії та України мирні переговори з Росією
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