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"Путін впевнений у своїй перемозі": директор ЦРУ розкрив деталі зухвалого діалогу з главою СЗР

26 лютого 2023, 21:25
Дискусія з Головою Служби зовнішньої розвідки агресора РФ Сергієм Наришкіним стала "досить сумною" через його неадекватну поведінку, сказав Вільям Бернс.
Бернс, Путін
Путін і Наришкін зрозуміли, які наслідки очікують на Росію - Бернс / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки окупантів Росії Сергієм Наришкіним. Під час зустрічі стало зрозуміло, що Путін упевнений у своїй, мовляв, "здатності розгромити Україну". Сам Наришкін поводився зухвало. Однак Бернс чітко позначив і Наришкіну, і Путіну, що очікує на агресора РФ.

Як повідомляє CNN, глава ЦРУ розповів про те, що за підсумком розмови з Наришкіним він дійшов висновку, згідно з яким, Путін "занадто впевнений у своїй здатності розгромити Україну".

Втім, керівник американської розвідки пояснив наслідки для Росії. Наришкін і Путін все зрозуміли.

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"Моя мета полягала не в тому, щоб говорити про перемовини. Це те, що українцям потрібно буде обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Це було для того, щоб чітко пояснити Наришкіну - і через нього і президенту Путіну - серйозні наслідки для Росії. Я думаю, що Наришкін зрозумів серйозність цього питання, і я думаю, що Путін теж це зрозумів", - зазначив Бернс.

За його словами, діалог з Наришкіним був "досить сумним". Росіянин поводив себе зухвало, відображаючи "впевненість" Путіна в тому, що Захід, мовляв, "втомиться допомагати Україні".

"(З боку Наришкіна, - ред.) дуже зухвале ставлення, почуття зухвалості і гордині, що відображало власну точку зору Путіна - його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він вірить, що може перетерти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що врешті-решт політична втома прийде", - підкреслив Вільям Бернс.

Раніше колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що тактика, яку застосовують російські окупанти на полі бою в Україні, призводить до великих втрат. За його словами, ЗСУ демонструють дуже хороші навички ведення боїв у міських забудовах. Як вважає Петреус, у травні-початку липня армія України перейде в контрнаступ.

Глава ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що Китай розглядає можливість постачань Росії летальної зброї.

Втім, остаточного рішення Пекін ще не ухвалив. Як вважає Бернс, Сі Цзіньпін уважно стежить за війною проти України і вже встиг "протверезіти" від побаченого.

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Війна Росії проти України:

новини США ЦРУ Володимир Путін Сергій Наришкін війна Росії та України
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