Путін слабкий, тому в Москві уже почався розподіл влади – політтехнолог/ Reuters, скрін

У Росії вже відчули те, що їхній диктатор Володимир Путін став слабким. Розуміють це, зокрема, й Пригожин з Кадировим. Тому в Москві уже розпочався розподіл влади.

Слабким зараз є не лише Путін, а й його оточення. Про це розповів письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі проекту "Гроші".

"Зараз ми спостерігаємо процес, коли не знайшлося в оточенні жодної людини, готової провести якісь зміни у зв'язку з ослабленням Путіна, тому знайшлися люди... На виду є Пригожин і Кадиров, які зрозуміли, що слабкий не тільки Путін, слабке і його оточення", – зазначає політтехнолог.

За його словами, ці "свіжі сили" хочуть змістити і замінити не тільки самого Путіна, а й наближених до нього осіб – Шойгу, Патрушева.

За його словами, ці "свіжі сили" хочуть посунути наближених до російського диктатора осіб – Шойгу, Патрушева. Далі вони орієнтуватимуться по ситуації: або домовляться з Путіним, що надалі вони будуть його оточенням, або з просто скинуть його з посади.

Шейтельман зазначає, що ні Пригожин, ні Кадиров не хочуть бути призначеними у стару систему.

Також він зазначає, що після зміни цієї системи у країні-агресорці Росії можуть вирішити не посилювати війну проти України, а зупинити її.

Коли в РФ можуть скинути Путіна

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що найближчим часом будь-який переворот у країні-агресорці РФ неможливий. Зараз система побудована так, що люди, які перебувають на вищих рівнях російської влади, зацікавлені у збереженні існуючого стану речей. Але росіяни можуть повстати тоді, коли кількість загиблих на війні буде нараховувати не десятки, а сотні тисяч окупантів.

Також раніше колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Хертлінг наголошував, що той факт, що Росія застосовує іранські дрони-камікадзе в Україні, підтверджує, що "армія Путіна порожня". Окупантам не вистачає техніки та особового складу для протистояння з ЗСУ.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на обізнані джерела писало, що у результаті розв'язаної війни проти України президент РФ Володимир Путін опинився в одному з найскладніших моментів за більш ніж 20 років свого перебування при владі.

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