Путіну загрожують бунти, якщо поразки в Україні продовжаться у 2023 році - Reuters

Ентоні Брентон не виключив, що у Володимира Путіна можуть виникнути серйозні проблеми всередині РФ.
В результаті розв'язаної війни проти України президент РФ Володимир Путін опинився в одному з найскладніших моментів за більш ніж 20 років свого перебування при владі.
Разом з тим політична хватка у старіючого диктатора все ще залишається твердою, йдеться в матеріалі Reuters з посиланням на обізнані джерела.
Однак на даний момент ніякої безпосередньої загрози з боку його найближчого оточення, військових або розвідувальних служб не спостерігається, пише видання з посиланням на дані діючих і колишніх західних дипломатів і чиновників.
"На даний момент Путін тримається", - сказав колишній посол Великобританії в Росії Ентоні Брентон.
При цьому британський дипломат не виключив бунту еліт у разі подальшого відступу РФ в Україні.
"Якщо вони (оточення Путіна – ред.) виявлять, що продовжують відступати навесні, в березні/квітні наступного року, то моє чуття підказує, що в цей момент для Путіна виникають серйозні проблеми — не на рівні народу, а на рівні еліти", - додав Брентон.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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