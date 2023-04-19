УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Путін – найбагатша людина у світі": у ЗМІ озвучили статки диктатора РФ

Альона Вороніна
19 квітня 2023, 10:14 оновлено 19 квітня, 10:22
146
Глава Кремля навчився майстерно приховувати свої володіння за допомогою олігархів.
Дворец Путина, Владимир Путин
У ЗМІ озвучили статки диктатора РФ і розповіли, як він їх приховує/ скрін, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, є найбагатшою людиною планети – його статки уже могли досягти 200 мільярдів доларів. Проте він майстерно приховує це, використовуючи підконтрольних йому олігархів.

Диктатору РФ вдається приховувати свої статки, тому що він не зберігає гроші на своє ім’я. Про це заявив американський фінансист і правозахисник Білл Браудер, пише видання The Sydney Morning Herald.

"Він не зберігає гроші на своє ім'я… Кошти розподіляються через секретну мережу підставних компаній та довірчих керуючих, як показали розслідування, такі як "Панамські документи". "Інші люди виступали як його довірені особи", – зазначає Браудер.

відео дня

Він нагадав про розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, під час якого виявилося, що "Палац Путіна" – великий маєток вартістю мільярд доларів з видом на Чорне море – нібито належить другові дитинства Путіна та партнеру з дзюдо, олігарху Аркадію Ротенбергу.

"Якщо ви бачите олігарха зі статком у 20 мільярдів, швидше за все, 10 мільярдів з них належать Путіну", – наголосив Браудер.

Американський фінансист і правозахисник заначив, що варто сильно бити санкціями ще й по оточенню Путіна, яке допомагає диктатору РФ приховувати свої статки.

Нагадаємо, про те, що російський диктатор Володимир Путін може бути найбагатшою людиною планети, раніше казав також відомий російський політичний аналітик Валерій Соловей. За його словами, Путін зберігає свої накопичення (сума гігантська – близько 250 млрд доларів – у валюті, золоті, дорогоцінних каменях) в країнах, звідки неможлива видача.

Раніше повідомлялося, що Путіну вистачить валютних резервів ще на три роки війни. Росія зможе продовжувати війну з Україною близько трьох років, якщо не трапиться драматичного скорочення нафтових доходів Кремля. До такого висновку прийшли аналітики агентства Bloomberg і одного з найбільших інвестбанків світу – Citibank, проаналізувавши поточний рівень доходів і витрат і змоделювавши різні сценарії розвитку санкційного тиску.

Читайте також:

новини Росії Володимир Путін гроші
Реклама

Головне за день

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУ

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУ

09:52 Україна
Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіху

Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіху

07:51 Світ
РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

07:42 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:23

"Сидів на підлозі та істерично плакав": у Мережі розповіли про нервовий зрив у Путіна

10:14

"Путін – найбагатша людина у світі": у ЗМІ озвучили статки диктатора РФВідео

09:52

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУВідео

09:45

Чим корисна молода цибуля: кілька причин, за якими її потрібно вживати регулярно

09:12

Україна розробляла контрнаступ 2 місяці спільно зі США: Піонтковський розповів подробиціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:53

"Багато скандалів, ми не можемо переробити закони": у ЗСУ заявили, що мобілізація триваєВідео

08:16

Є тільки дві людини в Росії, з якими Захід готовий вести переговориПогляд

08:11

Вдома його не дочекалася наречена: на фронті загинув випускник КиМУ Василь Матійчук

07:51

Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіхуВідео

Реклама
07:42

РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

06:48

В Одесі та області пролунали вибухи, окупанти атакували регіон дронами: що відомоФото

06:20

"Совок" - це чума, скільки б не лікувалися наслідки - сліди помітні завждиПогляд

04:10

Як дізнатися найбільший людський страх за знаком зодіаку: для кожного своя відповідьВідео

03:30

Українські безпілотники можуть дістати до багатьох цікавих об'єктів в глибині РФ - експертВідео

03:20

Соковиті котлети, від яких вся сім'я ахне: всього 50 мл секретної води додайте в фарш - рецептВідео

03:10

У прозорій блузі і безсоромному міні: Дженна Ортега показала свої "домашні" фото

02:50

"Кухар Путіна" злетів з котушок: Пригожину готують Новачок або автокатастрофу - експерт

02:15

Навіщо у праву кишеню кладуть імбир: гроші додому потечуть рікою

01:32

Чи можна дарувати 3, 7, 10 або 13 троянд і що це означає

00:51

Чому не можна чіпати гілки яблуні 19 квітня: прикмети і дуже суворі заборониВідео

Реклама
00:46

"У Баскова все виходило з цими бабусями": у Росії дізналися, на кому одружиться путіністВідео

00:40

Навіщо смажити господарське мило на сковороді: приголомшливий фокус від хитрих господинь

00:30

Найближчим часом Путін може зупинити війну проти України: Світан здивував прогнозомВідео

00:22

На що не можна скаржитися: шість речей, на які краще не нарікати

00:11

"Потрібно зробити ще більше": Столтенберг закликав допомогти ЗСУ зі зброєю для контрнаступуВідео

18 квітня, вівторок
23:54

Відео вражає: Кіркоров оновив собі попуВідео

23:16

"Росіяни видихаються": найближчими тижнями армія РФ може зупинити наступ на Бахмут - СвітанВідео

23:06

Чому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робитиВідео

22:56

Поет і воїн Павло Вишебаба розлучився з дружиною: "Поповнили статистику розірваних шлюбів"Відео

22:44

"Встановлено інші факти знущань": скандал із побиттям строковика набирає обертів

22:27

Наступні тижні будуть критичними для України - Білий дімВідео

21:45

Отримав смертельне поранення: у тяжких боях за Україну загинув відомий рок-музикантВідео

21:32

Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому - БудановВідео

21:31

"Вивалила все": росіяни в жаху від витівки Наташі КорольовоїВідео

21:25

Ви будете здивовані: як за місяцем народження визначити точну життєву проблемуВідео

21:09

"Зміцнює мир у всьому світі": глава Міноборони Китаю обурив цинічною заявою про ПутінаВідео

20:53

"Воно вже хочеться" : Positiff готується до весілля із загадковою обраницеюВідео

20:45

Загинув у бою: окупанти вбили екснардепа Олега БарнуВідео

20:17

"Він помер. Дихати перестав": Настя зі Слов'янська розповіла, як вмить втратила чоловіка та синаВідео

20:14

Неймовірна головоломка: знайти зайву букву за 10 секунд зможуть лише люди з високим IQВідео

Реклама
20:05

300 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів доплачуватимуть в УкраїніВідео

19:46

"Обставини зіграли проти нас": Андрій Данилко не зміг виїхати з УкраїниВідео

19:23

Загадка фільмів "Янголи Чарлі": ким був той самий Чарлі та як зараз виглядають агенти

19:20

"Виведи війська": у Зеленського зганьбили Лаврова за підлу заяву про війну в УкраїніВідео

19:20

Росія ніколи не зможе відновити свій потенціалПогляд

18:38

Україна "попливе": країну накриють сильні зливи - синоптикиВідео

18:14

Як привітати брата з днем народження: душевні слова та милі картинки

17:47

Favbet Foundation анонсує безкоштовні спортивні секції для дітей у Києві

17:36

"Завжди будуть разом": жінка хоче назвати своїх синів-близнюків однаковими іменамиВідео

17:15

Офіцер Нацгвардії побив строковика: командування відреагувало на скандалВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти