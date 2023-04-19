"Путін – найбагатша людина у світі": у ЗМІ озвучили статки диктатора РФ

Глава Кремля навчився майстерно приховувати свої володіння за допомогою олігархів.

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У ЗМІ озвучили статки диктатора РФ і розповіли, як він їх приховує/ скрін, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, є найбагатшою людиною планети – його статки уже могли досягти 200 мільярдів доларів. Проте він майстерно приховує це, використовуючи підконтрольних йому олігархів.

Диктатору РФ вдається приховувати свої статки, тому що він не зберігає гроші на своє ім’я. Про це заявив американський фінансист і правозахисник Білл Браудер, пише видання The Sydney Morning Herald.

"Він не зберігає гроші на своє ім'я… Кошти розподіляються через секретну мережу підставних компаній та довірчих керуючих, як показали розслідування, такі як "Панамські документи". "Інші люди виступали як його довірені особи", – зазначає Браудер.

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Він нагадав про розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, під час якого виявилося, що "Палац Путіна" – великий маєток вартістю мільярд доларів з видом на Чорне море – нібито належить другові дитинства Путіна та партнеру з дзюдо, олігарху Аркадію Ротенбергу.

"Якщо ви бачите олігарха зі статком у 20 мільярдів, швидше за все, 10 мільярдів з них належать Путіну", – наголосив Браудер.

Американський фінансист і правозахисник заначив, що варто сильно бити санкціями ще й по оточенню Путіна, яке допомагає диктатору РФ приховувати свої статки.

Нагадаємо, про те, що російський диктатор Володимир Путін може бути найбагатшою людиною планети, раніше казав також відомий російський політичний аналітик Валерій Соловей. За його словами, Путін зберігає свої накопичення (сума гігантська – близько 250 млрд доларів – у валюті, золоті, дорогоцінних каменях) в країнах, звідки неможлива видача.

Раніше повідомлялося, що Путіну вистачить валютних резервів ще на три роки війни. Росія зможе продовжувати війну з Україною близько трьох років, якщо не трапиться драматичного скорочення нафтових доходів Кремля. До такого висновку прийшли аналітики агентства Bloomberg і одного з найбільших інвестбанків світу – Citibank, проаналізувавши поточний рівень доходів і витрат і змоделювавши різні сценарії розвитку санкційного тиску.

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