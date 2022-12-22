'Сидить у памперсі': Жданов назвав причину, чому Путін скасував свою улюблену пресконференцію

Експерт вважає, що Путін обере варіант онлайн-спілкування з народом, але це може сильно вдарити по його іміджу.

Жданов назвав причину, чому Путін скасував свою улюблену пресконференцію / УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що глава Кремля Володимир Путін скасував свою щорічну пресконференцію, бо зрозумів, що став досяжною мішенню. Тому з міркувань безпеки російський диктатор переносить свої звернення в онлайн-формат.

"Він зрозумів, що став досяжною ціллю на території Москви. Йому тепер треба на Валдай виїжджати чи ще далі. Або сидіти в бункері й не вилазити", - сказав Жданов в інтерв'ю Оbozrevatel.

Військовий експерт нагадав у цьому контексті про удари безпілотними літальними апаратами, завдані одночасно по трьох авіабазах у глибокому тилу РФ.

"Якщо безпілотник, який запустили добрі люди, зміг долетіти до Енгельса, то Москва потрапляє до цієї зони. А де гарантія того, що Путін вийде під ялинку до пюпітра на Красній площі, й туди не прилетить якийсь "Сокіл-300" або "Лелека"?", - зауважив Жданов.

За його словами, можливо, Путін обере варіант онлайн-спілкування з народом, але це може сильно вдарити по його іміджу.

"Для Путіна, який вірить у скріпи, це буде катастрофою символізму. Він завжди виходив на тлі Спаської вежі Кремля, на тлі будівлі парламенту з прапором. А тут він стоятиме на тлі електронного екрана, який показуватиме бутафорську картинку. Тобто за спиною буде бутафорська Росія", - зауважив експерт.

Він визнав, що в Кремлі можуть зобразити будь-яку картинку за спиною диктатора, зокрема й Спаську вежу Кремля, але обман неможливо буде приховати від людей.

"Одна справа, коли він стоїть на вулиці на морозі й читає цю промову, у нього з рота йде пара – це сенс скріп для Росії, інша – коли він сидить у бункері за столом у памперсі та розповідає росіянам про те, що "ми встанемо з колін і житимемо добре". Люди все це помічають", - заявив Жданов.

Путін скасував свою щорічну пресконференцію

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вперше з 2012 року скасував свою щорічну пресконференцію. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Проведення традиційного великого новорічного прийому в Кремлі цього року також не планується.

Пізніше у розвідці Великої Британії повідомили, що такий крок російського диктатора може вказувати на те, що він боїться відповідати на запитання, пов’язані з війною Росії проти України. За даними розвідників, у Кремлі зростає занепокоєння через те, що в Росії поширюються антивоєнні настрої.

Як зазначив журналіст і блогер Юрій Богданов, Путін справедливо боїться трьох речей: того, що будь-який вияв публічності на тему невдач нівелює політичний капітал диктатора; зростання невдоволення особисто до нього; формування запиту на зміну влади.

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