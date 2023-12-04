Поїде на G20 і може потрапити за ґрати: президент Бразилії висміяв Путіна

На саміт Великої двадцятки в Ріо-де-Жанейро буде запрошений директор країни-агресора Росії Володимир Путін. Правда, Бразилія може заарештувати його в рамках ордера Міжнародного кримінального суду. Про це заявив бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва.
Як повідомляє Terra, він розповів про те, що Путіна запросять на G20, який повинен пройти в наступному році в Ріо, проте самому російському директору слід "оцінити наслідки" подібного візиту.
"Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", - підкреслив Лула, натякнувши на арешт Путіна.відео дня
Ордер на арешт Путіна від Гааги
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт глави РФ Володимира Путіна. Російського президента підозрюють у скоєнні злочинів, які пов'язані з депортацією дітей із території України до Росії.
Заарештувати Путіна можуть у 123 країнах, сказав генпрокурор України Андрій Костін. Він зазначив, що Путін став суб'єктом зі статусом підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину.
Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС, повідомив The Independent. За інформацією журналістів, Путін ще до повномасштабного нападу російських окупантів на українську державу.
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