Поїде на G20 і може потрапити за ґрати: президент Бразилії висміяв Путіна

Бразильський президент Лула запросить Путіна приїхати до Бразилії, проте жодної безпеки там йому не гарантує, про що особисто розповів журналістам.

https://glavred.net/world/poedet-na-g20-i-mozhet-popast-za-reshetku-prezident-brazilii-vysmeyal-putina-10522216.html Посилання скопійоване

Путін знає, що може статися - Лула / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Lula, скріншот

На саміт Великої двадцятки в Ріо-де-Жанейро буде запрошений директор країни-агресора Росії Володимир Путін. Правда, Бразилія може заарештувати його в рамках ордера Міжнародного кримінального суду. Про це заявив бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Як повідомляє Terra, він розповів про те, що Путіна запросять на G20, який повинен пройти в наступному році в Ріо, проте самому російському директору слід "оцінити наслідки" подібного візиту.

"Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", - підкреслив Лула, натякнувши на арешт Путіна. відео дня

Ордер на арешт Путіна від Гааги

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт глави РФ Володимира Путіна. Російського президента підозрюють у скоєнні злочинів, які пов'язані з депортацією дітей із території України до Росії.

Заарештувати Путіна можуть у 123 країнах, сказав генпрокурор України Андрій Костін. Він зазначив, що Путін став суб'єктом зі статусом підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину.

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС, повідомив The Independent. За інформацією журналістів, Путін ще до повномасштабного нападу російських окупантів на українську державу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.