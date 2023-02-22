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"Небезпеку не можна недооцінювати": у Росії є козирі в рукаві - Тука

22 лютого 2023, 16:04
Російським козирем є не тільки ядерна зброя, а й акції підготовкою яких займається путінський кум Медведчук.
Георгій Тука, Росія
У Росії ще є козирі / Колаж фото Главред, ua.depositphotos.com

У Росії є козирі в рукаві, небезпеку яких не можна недооцінювати. Росія намагається "вбити клин" між західними країнами, які підтримують і допомагають Україні. Про це під час чату на Главреді розповів ексглава Луганської ВЦА, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Цим козирем є не тільки ядерна зброя.

"Один з найбільш відомих козирів – це ядерна зброя. Втім, є ще одна небезпека, яку не можна недооцінювати. Росія останнім часом інтенсивно підключає свою "п'яту колону", перш за все, в європейських країнах. Росія докладає зусиль на зовнішніх майданчиках, щоб вбити клин між західними країнами, які одностайно підтримують Україну", - сказав Тука.

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Він розповів про те, що колишній прем'єрміністр Ізраїлю Бенет просуває тези про те, що Путін нібито пообіцяв не вбивати Зеленського, а просуванню мирних переговорів "завадив підступний Захід".

"За словами Бенета, Путін йому особисто пообіцяв не вбивати Зеленського, після чого Бенет подзвонив українському президенту і розповів про це. Мовляв, саме тому Зеленський вискочив з бункера і почав знімати селфі ... Крім того, Бенет розповів, що йшли переговори між Україною і Росією, і було намальовано 17 чернеток мирних угод ще навесні 2022-го, тобто ще до звільнення Київщини, Херсонщини, Харківщини. І тільки втручання "підступного заходу" зупинило хід мирних переговорів і сприяло веденню повномасштабної агресивної війни", - пояснив Тука.

Експерт переконаний, що це все лише спроба перекласти відповідальність з плечей РФ і Путіна на плечі світових партнерів України, звинувачуючи їх у цій кривавій війні.

"Тоді б Україна просто капітулювала, була б російська окупація, і був би "мир, дружба, жуйка", згідно з логікою Бене. Показовим є той факт, що з аналогічною тезою через два-три дні виступив прессекретар білоруського МЗС, який так само сказав, що йшли мирні переговори, вони були майже успішними, і тільки грубе втручання "підступного Заходу" не дало досягти мирної угоди", - додав Тука.

Він вважає, що саме на це зараз спрямовані зусилля РФ. Тука не виключає, що скоро в західних країнах можуть початися різні акції, влаштовані "правильними росіянами" і "адекватними українцями". Ними може займатися особисто кум Путіна Віктор Медведчук.

"Ці люди не будуть говорити, що вони за Путіна, але будуть виходити з гаслами "Ні війні! Ми за мир!", "Захід, припини давати зброю - воно розкручує війну" і т.д. протягом місяця має відбутися кілька акцій під такими гаслами. Такі акції будуть підхоплені різними "орбанами"," берлусконями "і подібними маргінальними політиками", - розповів Тука.

РФ намагається вплинути на політику європейських країн, щоб розбити і розділити позицію Заходу щодо України.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — звернув увагу він.

Інші новини:

війна в Україні ядерна зброя Георгій Тука вторгнення Росії
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