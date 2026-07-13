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РФ може змінити напрямок масованих атак: які області опиняться у зоні ризику

Марія Николишин
13 липня 2026, 12:05
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Марцінків каже, що йтиметься насамперед про атаки ударними безпілотниками.
РФ може змінити напрямок масованих атак: які області опиняться у зоні ризику
Росія готується до посилення атак на захід України / колаж: Главред, фото: wikipedia.org, ua.depositphotos.com, ДСНС

Головне із заяви Марцінківа:

  • Восени РФ може активізувати атаки на захід України
  • Очікуються масовані удари дронами
  • Українців закликали реагувати на сигнали тривоги

Країна-агресор Росія може посилити масовані обстріли західних регіонів України. Збільшення кількості атак може розпочатися вже восени. Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в інтерв’ю виданню Фіртка.

"Є попередня інформація, що дійсно планується збільшення таких ударів по заходу України. Особливо у вересні-жовтні", - наголосив він.

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За його словами, ймовірно, йтиметься насамперед про атаки ударними безпілотниками.

"Мова не тільки про ракети, а більше про дешевше: "Шахеди", "Гербери" і багато чого іншого", - зауважив міський голова.

Він також припустив, що атаки, подібні до тих, які зараз переживає Київ, можуть повторитися й в Івано-Франківську, хоча й не обов'язково з такою самою інтенсивністю.

"Ми зацікавлені як місто, щоб максимально прикрити небо. Ми купили дрони, купили ту систему, щоб підготуватися до цього моменту", - додав Марцінків.

На останок він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися рекомендацій безпеки.

РФ може змінити напрямок масованих атак: які області опиняться у зоні ризику
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія скорочує випуск звичайних "Шахедів"

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш" заявляв, що Росія, ймовірно, скорочує випуск звичайних ударних безпілотників типу "Шахед", одночасно переобладнуючи виробничі лінії для масового виготовлення їхніх реактивних версій.

За його словами, масова поява таких безпілотників стане серйозним викликом для української системи протиповітряної оборони.

"Це дійсно стане для нас проблемою, тому що швидкість вирішує багато чого. Ми розуміємо, що, наприклад, наші мобільні вогневі групи вже не зможуть працювати так само ефективно. І з вертольотів також буде важко працювати, тому що наздогнати "Шахед" на швидкості 400 км/год для вертольота буде неможливо", - підкреслив він.

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

В ніч на 13 липня росіяни масовано вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та одна з лікарень міста.

Вранці в понеділок, 13 липня, російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося загоряння автобусів. Попередньо постраждали троє чоловіків - 58, 62 та 66 років.

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 липня країна-агресор Росія атакувала Харків "Шахедами". Зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі.

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Про персону: Руслан Марцінків

Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

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