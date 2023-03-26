УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін показує "кузькину мать": РФ не зможе постійне тримати в Білорусі ТЯЗ — Гончар

26 березня 2023, 09:56
Принципово розміщення ядерної зброї на території Білорусі не має сенсу, впевнений Михайло Гончар.
Михайло Гончар
Михайло Гончар / УНІАН

Ракети "Іскандер" зі звичайною бойовою частиною вже є на території Білорусі. При цьому країна-окупант РФ в Калінінградській області також тримає дивізіони "Іскандерів", які можуть нести ядерну бойову частину, розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Тому принципово розміщення такої зброї на території Білорусі не має сенсу, Калінінградська область в цьому плані більш "комфортна" щодо тих цілей, які можуть бути уражені Росією в європейських країнах-членах НАТО", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що на такий крок Кремль пішов для додаткових пропагандистських впливів як на внутрішню аудиторію РФ і Білорусі, так і на зовнішню, щоб в черговий раз показати "кузькину мать" Заходу.

відео дня

Водночас він каже, що РФ не зможе розмістити в Білорусі "Іскандери" з ядерною бойовою частиною на постійній основі, бо для цього треба створити певну ракетно-технічну базу для їх обслуговування.

"Але цього вони не зроблять, тому що Білорусь з усіх боків оточена країнами НАТО. Навіть якщо умовно незалежна Білорусь припинила б своє існування і стала б частиною Західного федерального округу РФ <...> Але такі дії будуть мати більше демонстраційний характер. Тому що комплекси "Іскандер" мобільні - це не міжконтинентальні балістичні ракети, які базуються в шахтних пускових установках, які не можна нікуди перемістити", — додав Гончар.

Ядерний шантаж РФ

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Більше новин про ядерний шантаж РФ:

ядерна зброя Михайло Гончар новини Білорусі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:52

"Величезна втрата для країни": загинув засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка", що воював з Да Вінчі

10:05

Генерал США назвав подію, яка змінить хід війни в УкраїніВідео

09:56

Путін показує "кузькину мать": РФ не зможе постійне тримати в Білорусі ТЯЗ — Гончар

09:19

В Японії з'явився "двійник" Зеленського: "Три місяці відрощував бороду"

08:58

Немає Криму - немає ПутінаПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:42

ЗСУ пішли в контрнаступ під Бахмутом і відбили частину захопленої РФ території

08:30

Гурмани здивуються, вегани позаздрять: як і коли правильно їсти салоВідео

08:22

Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну, але передумав – ISW

07:42

"Немає ознак, що РФ планує вдарити ядерною зброєю": у США відповіли на плани Путіна щодо "ядерки" в РБВідео

Реклама
06:43

Збіднений уран: чому росіяни закотили таку істерикуПогляд

05:30

В яку воду потрібно кидати яйця при варінні: відповідь на найбільш спірне питанняВідео

04:31

Передбачить багатство та вічне кохання: прикмети і забобони, пов'язані з бузком

04:20

Закуска, яка підірвала весь TikTok: рецепт хрустких трикутників з лаваша та авокадоВідео

02:30

Ядерна зброя РФ на території Білорусі: експерт розкрив шантаж Кремля

02:02

Улюблена страва мільйонів: у чому секрет радянських котлет, які обожнювали всі

02:00

Астаф'єва показала пишний бюст в джинсовому корсетіВідео

01:35

"Після Путіна може бути тільки гірше": публіцист спрогнозував найближче майбутнє РФВідео

25 березня, субота
23:53

Паніка триває: в РФ хочуть заборонити суд, який видав ордер на арешт ПутінаВідео

23:24

Повномасштабний програш Росії стане гарантією безпеки для України - ЗеленськийВідео

23:15

Що потрібно поставити на стіл 25 березня, щоб весь рік гроші в будинку були: прикмети і заборониВідео

Реклама
22:47

Країни НАТО готові завдати ядерного удару у відповідь і розколошматити всю путінську богадільню - СотникВідео

22:39

Чому Путін лякає світ "страшилками" про ядерну зброю в БілорусіПогляд

22:05

Коня на скаку зупинить: знаки зодіаку найсильніших жінок

22:00

Модний леопардовий манікюр на весну 2023: 5 шалено гарних варіантів на кожен деньФото

21:54

Чому 26 березня категорично не можна носити чорний одяг: прикмети і всі заборониВідео

21:41

Більше 200 осколкових поранень і 5 кульових: неймовірна історія порятунку українського військовогоВідео

21:32

"Коль, ну я плакала": Повалій зворушив путініст БасковВідео

20:54

Зеленський та Сі Цзіньпін повинні піти на переговори: ЄС на цьому наполягає - Financial TimesВідео

20:20

"Вони навіть не раби, вони - холопи": Сотник пояснив, чому росіяни не будуть скидати ПутінаВідео

19:59

РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі - військовий злочинець ПутінВідео

19:25

Папуга допоміг розкрити вбивство 10-річної давності: злочинців засудили до довічного

19:24

За Путіна вписалися всього п'ять країнПогляд

18:38

Скандальна сенатор з Румунії образила Україну і "наїхала" на Зеленського

18:38

"Abrams і Leopard сильно налякані": Резніков потролив РФ через відправку на фронт старих танківВідео

18:33

"Все завалено трупами, нас не випускають з позицій": залишки загону РФ "Шторм" благають Путіна про допомогуВідео

18:02

Х'юстон, у нас проблеми: звідки взялася легендарна фраза і що вона означає

17:50

Генштаб помилився: Гуменюк пояснила, чому військові заплуталися з "виведенням" окупантів з Нової КаховкиВідео

17:26

Як правильно їсти редис і навіщо це робити: цікаві відомостіВідео

17:01

"Все стало хитко-дон, прямо зовсім-дон": Кадиров розуміє, що дні Путіна, можливо, полічені - СотникВідео

16:57

Підготовка контрнаступу ЗСУ: у Міноборони зробили несподівану заяву

Реклама
16:56

"Залишається епіцентром боїв": під Бахмутом значно зменшилась кількість ворожих атак - ЗСУВідео

16:14

"Школи на Закарпатті в небезпеці": Угорщина не підтримає вступ України до ЄС - СійяртоВідео

16:07

"Був другим в РФ при Путіні": експерт назвав того, хто міг би закінчити війну і виплатити репараціїВідео

16:01

Брата російської актриси, яка підтримала Україну, вигнали з театру

15:47

Ердоган зідзвонився з Путіним через війну і заговорив про переговори з Україною

15:29

"Якубовича понесло": ведучий принизив росіян на Полі чудес

15:15

Може принести проблеми і бідність: чому категорично не можна носити чужі сумкиВідео

15:13

Тріщини і помаранчеві плями: як виглядає зіпсоване мило і як його використовуватиВідео

14:54

"Постбільшовицька маса, совкопітеки": росіян як національності немає – Сотник

14:50

Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном: експерт пояснив, чому в РФ закотили істерику

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти