Путін показує "кузькину мать": РФ не зможе постійне тримати в Білорусі ТЯЗ — Гончар

Принципово розміщення ядерної зброї на території Білорусі не має сенсу, впевнений Михайло Гончар.

Михайло Гончар / УНІАН

Ракети "Іскандер" зі звичайною бойовою частиною вже є на території Білорусі. При цьому країна-окупант РФ в Калінінградській області також тримає дивізіони "Іскандерів", які можуть нести ядерну бойову частину, розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Тому принципово розміщення такої зброї на території Білорусі не має сенсу, Калінінградська область в цьому плані більш "комфортна" щодо тих цілей, які можуть бути уражені Росією в європейських країнах-членах НАТО", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що на такий крок Кремль пішов для додаткових пропагандистських впливів як на внутрішню аудиторію РФ і Білорусі, так і на зовнішню, щоб в черговий раз показати "кузькину мать" Заходу.

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Водночас він каже, що РФ не зможе розмістити в Білорусі "Іскандери" з ядерною бойовою частиною на постійній основі, бо для цього треба створити певну ракетно-технічну базу для їх обслуговування.

"Але цього вони не зроблять, тому що Білорусь з усіх боків оточена країнами НАТО. Навіть якщо умовно незалежна Білорусь припинила б своє існування і стала б частиною Західного федерального округу РФ <...> Але такі дії будуть мати більше демонстраційний характер. Тому що комплекси "Іскандер" мобільні - це не міжконтинентальні балістичні ракети, які базуються в шахтних пускових установках, які не можна нікуди перемістити", — додав Гончар.

Ядерний шантаж РФ

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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