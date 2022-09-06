Трибунал над Путіним: обвинувач у справі Мілошевича запропонував сценарій

Володимир Путін / Фото УНІАН

Трибунал над президентом РФ Володимиром Путіним і його подільниками потрібно провести в Україні, заявив колишній головний прокурор у справі сербського диктатора Слободана Мілошевича Джеффрі Найс.

"Суд над Путіним повинні проводити українці, українською мовою. Звичайно, із залученням іноземних експертів", - підкреслив він в ході дискусії "Російські військові злочини" в Брюсселі, пише Укрінформ.

Головний прокурор у справі Мілошевича вважає, що суд над кремлівською верхівкою повинен бути організований більш ефективно, ніж трибунал 20-річної давності.

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"Суд над Мілошевичем був розпочатий більше 20 років тому, тоді він став свого роду експериментом. Він, можливо, не був ідеальним і до того ж був занадто дорогий. Суд, який пройде в Україні, буде організований за іншою системою і він стане набагато більш ефективним", – вважає він.

Найс додав, що злочини Путіна і його оточення можна довести в дуже короткий проміжок часу: "не вірте тим юристам, які будуть стверджувати, що все дуже складно".

Нагадаємо, петицію на платформі Avaaz про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме російську військову агресію проти України та притягненню до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і його поплічників підписали вже понад 1,8 мільйона чоловік.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає людей не зупинятися і продовжувати підписувати.

Ця петиція була опублікована в березні. Вона продовжує набирати підтримку, незважаючи на вимоги Росії до платформи.

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