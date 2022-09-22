Путін планує мобілізувати мільйон, втрати РФ перевищать 300 тисяч – ЗМІ

Джерело розкрило план Володимира Путіна щодо мобілізації в РФ/ Фото УНІАН , facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент РФ Володимир Путін планує мобілізувати набагато більше людей, ніж заявлена цифра в 300 тисяч.

Про це повідомляє Telegram-канал General SVR, що публікує інсайди з Кремля.

"Цифра "часткової" мобілізації в 300 тисяч це брехня. Мобілізувати планується до кінця року 500 тисяч і до березня наступного року ще 500 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому кремлівська верхівка розраховує, що втрати окупантів в Україні до цього часу зростуть у кілька разів.

"Загальна оцінка втрат до березня наступного року близько 300 тисяч убитими і пораненими, додатково до вже наявних на 21 вересня, ці цифри зафіксовані в планах і доповідях президенту на підставі яких він приймав рішення", - пояснюється в матеріалі.

Також уточнюється, що для реалізації плану мобілізації в РФ готують застосовувати репресивний апарат силовиків.

"Заходи щодо забезпечення мобілізації планують найжорсткіші, із забороною пересування навіть по країні, із залученням сил МВС і Росгвардії, з блокуванням банківських рахунків тих, хто ухиляються від мобілізації", - додало джерело.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще: