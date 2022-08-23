Критикувала війну: Данілов пояснив, навіщо ФСБ вбила доньку Дугіна

Данілов пояснив, навіщо ФСБ вбила доньку Дугіна/ Reuters, соцмережі

Україна не причетна до вбивства у Росії доньки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ї. Її вбили російські спецслужби.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, пише 24 канал. За його словами, нашій державі загибель цієї людини не відіграє важливу роль.

"Нам від цієї людини не зимно ніяк, воно нам як мокре горить. ФСБ зробила цю річ – і зараз буде вказувати, що це зробили хтось із наших", – зазначив Данілов.

Він сказав, що, по-перше, українські спецслужби так не працюють, по-друге, зараз в України є важливіші завдання.

"До вибуху цієї пані ми не маємо ніякого відношення – це робота російських спецслужб", – наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, Дар'я Дугіна і її батько – кремлівський ідеолог Олександр Дугін – критикували довготривалість так званої "спецоперації" Росії в Україні. А спецслужби Росії прибирають тих людей, які критикують провали війни РФ проти України.

Вбивство Дар’ї Дугіної в РФ

Автомобіль, за кермом якого була донька Олександра Дугіна Дар'я, підірвали у ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Пізніше в РФ спалилися на черговому фейку, заявивши, нібито уже "розкрили вбивство Дугіної". У країні-агресорці озвучили ім’я українки, яка нібито винна у вбивстві, і при цьому назвали її військовою з полку "Азов". Але в "Азові" після цього заявили, що така людина ніколи у них не служила.

Хоча були припущення, що хотіли вбити Дугіна, а Дар’я загинула випадково, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські спецслужби хотіли вбити саме Дар’ю.

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