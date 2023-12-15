Цирк від РФ в окупації: на "виборах Путіна" дозволять голосувати без паспорта - ЗСУ

Більшість жителів окупованих агресором Росією територій України відмовляються отримувати так звані "російські паспорти", сказали у ЦНС.

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Москва хоче, щоб Путіна "обирали" без папірця - ЦНС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ДПСУ

Росія збирається провести так звані вибори Володимира Путіна на пост президента на окупованих територіях України. Місцевим жителям, які відмовляються отримувати російські паспорти, "дозволили голосувати" без тих самих паспортів. Про це заявили в центрі національного опору при ССО ЗСУ.

В ЦНС розповіли про те, що "вибори Путіна", в тому числі і в окупації, будуть проводитися цілих три дні. Причому "голосувати" можна без російських паспортів.

"Вибори" в березні 2024 року, як і раніше, пройдуть в три дні, щоб приховати відсутність явки. Також жителям захоплених регіонів дозволять голосувати без паспортів, адже більшість населення ігнорує отримання російського папірця", - зазначили у Центрі. відео дня

Також "виборчий процес" буде організовано мало не таємно.

"Крім того, росіяни засекретили членів виборчої комісії і забороняти зйомку на територіях "виборчих дільниць". Тобто ворог боїться деанонімізації колаборантів", - підкреслюється в повідомленні.

"Вибори Путіна" на окупованих територіях України

Мер Мелітополя Іван Федоров раніше заявив, що Росія ганьбиться з "виборами" Путіна. За його словами, українці на захопленому півдні відмовляються співпрацювати з окупантами. Тому Москва готує "кіно" з галочками за Путіна. На території завозять людей з Росії, які ледь говорять російською.

У МЗС рознесли плани Росії про вибори на окупованих територіях - у Києві заявили, що такий "виборчий процес" абсолютно незаконний. Дії поставлять під питання легітимність Путіна в цілому.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію і законодавство України, норми і принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, як і інші подібні пропагандистські заходи в минулому, буде незаконним і нікчемним", - підкреслили у МЗС України.

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