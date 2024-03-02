Війська РФ женуть голосувати на "виборах" Путіна в окупації: у ЗСУ розкрили деталі

Агресор Росія намагається створити видимість так званої явки на "виборах" Володимира Путіна на окупованих територіях України, повідомили у ЦНС.

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Кремль малює "явку" на "виборах" Путіна в окупації за допомогою своїх окупантів - ЦНС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ЦНС

Росія проведе свої так звані вибори Володимира Путіна і на захоплених територіях України. Москва намагається показати картинку "високої явки" і вже зігнала "голосувати" кадрових російських окупантів у їхніх військових частинах. Про це заявили у Центрі національного опору при ССО ЗСУ.

Як повідомили у ЦНС, росіяни режисують "високу явку" на "виборах" Путіна на захоплених українських територіях. Вони намагаються створити ілюзію "схвалення окупації".

"Для збільшення кількості тих, хто проголосував, росіяни організували "вибори" у своїх окупаційних частинах, розташованих на ТОТ. За явку відповідають замполіти. Окупаційні війська мають завершити голосування до 15 березня і саме їхні бюлетені стануть основою для фальсифікацій явки", - наголосили в Центрі. відео дня

Вибори президента Росії-2024

У період з 15 по 17 березня на території країни-окупанта Росії проводитимуться "вибори" президента. "Перемогти" має Володимир Путін, який з 2000 року, з перервою на термін Дмитра Медведєва, обіймає посаду керівника держави.

На "виборах Путіна" дозволять голосувати без паспорта, повідомляли у Центрі національного опору. В окупації більшість жителів відмовляються отримувати російські паспорти.

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ, вважає майор запасу Олексій Гетьман. В інтерв'ю Главреду він зробив прогноз, згідно з яким у Росії буде посилено мобілізацію. Путін хоче набрати ще до 500 тисяч військ.

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