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"Путін ненавидить цей світ": Україна завдала Росії нищівних втрат - NYT

Руслана Заклінська
25 січня 2024, 23:13
"Злодійська автократія" Путіна стане повністю ізольованою та позбавленою легітимності, якщо Україна приєднається до ЄС.
'Путін ненавидить цей світ': Україна завдала Росії нищівних втрат - NYT
Захід має дякувати Україні за порятунок / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот Міноборони РФ

У війні Росії і України українська армія та народ несуть на собі весь тягар війни та захищають Захід. Надання сучасного озброєння та фінансової допомоги Україні є найвигіднішою пропозицією для Заходу, оскільки країна боронить не лише себе, а й увесь Західний світ. Про це заявив оглядач-міжнародник Томас Фрідман у статті The New York Times .

Фрідман зазначив, що причиною російської агресії проти України є боязнь Кремля перед остаточним переходом України на західний бік. Він вважає, що успіх України як демократичної та проєвропейської країни стане смертельним ударом для автократичного режиму Путіна.

"Україна намагається вирватися з російської зони впливу, щоб стати частиною Європейського Союзу. Володимир Путін намагається це заблокувати, тому що він знає, що якщо слов’янська Україна - з її величезним інженерним талантом, сухопутною армією та житницею сільського господарства - приєднається до європейської павутини, його злодійська слов’янська автократія буде більш ізольованою та позбавленою легітимності, ніж будь-коли", - зауважив Фрідман.

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За словами оглядача, українська армія спромоглася нанести суттєві втрати російській армії, зробивши її менш ефективною та менш небезпечною для Європи. Фрідман переконаний, що ці зусилля України забезпечили Заходу безпеку і саме зараз вони вартують вдячності та підтримки.

"Все, що вони просять у Сполучених Штатів і їх союзників, - це сучасне озброєння та фінансова допомога. Як ми взагалі могли відмовлятися? За десятки мільярдів доларів і жодного вбитого американського солдата Україна завдала глибокої невдачі путінській армії, що робить її набагато менш небезпечною для Заходу та Києва. Це найбільша угода, яку будь-коли отримувала НАТО", - наголосив оглядач.

Фрідман зазначив, що Росія втратила 87% своїх діючих сухопутних військ та дві третини танків після вторгнення в Україну. Путін може завдати шкоди ракетами, але його мрія окупувати всю країну та використовувати її як загрозу Європейському Союзу, зараз недосяжна.

Крім цього, він навів слова віцепрем'єр-міністра Канади, яка закликала Захід дякувати Україні за її зусилля у захисті, а не ставити її у позицію, де країна повинна благати про допомогу.

"Путін ненавидить цей світ, тому що він програє в цьому світі - його система програє в мирній, глобальній парадигмі збільшення багатства. І тому він хоче повернути нас до змагання великих держав у 19 столітті, тому що він може якщо не виграти, то бути там ефективнішим... Не думаймо, що це українська проблема, це проблема для всіх нас", - сказала віцепрем'єр-міністр Канади Христя Фріланд.

Війна Росії і України

Нагадаємо, Росія не може вести війну більше 2 років, оскільки її фонд національного добробуту вже наполовину вичерпаний. Країна також критично залежить від артилерійських снарядів КНДР, а її військова техніка, виведена з ладу ЗСУ, не відновлюється належним чином.

Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що російське командування готове втрачати близько 400 військових за кожен квадратний кілометр української території. За його словами, з кінця листопада Росія втратила понад 54 тисячі солдатів, однак ворог має необмежений мобілізаційний ресурс.

Як повідомляв Главред, стратегія ударів ракетами та безпілотниками по тилу окупантів у РФ в умовах дефіциту боєприпасів може бути "революційною", зауважує колумніст The Spectator Овен Метьюз. Атаки на НПЗ і термінал відвантаження нафти в Усть-Лузі під Санкт-Петербурго виявилися ефективнішими, ніж заходи обмеження цін та ембарго на російську нафту.

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війна в Україні The New York Times Західна Європа військова допомога війна Росії та України
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