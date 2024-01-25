'Путін ненавидить цей світ': Україна завдала Росії нищівних втрат - NYT

"Злодійська автократія" Путіна стане повністю ізольованою та позбавленою легітимності, якщо Україна приєднається до ЄС.

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Захід має дякувати Україні за порятунок / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот Міноборони РФ

У війні Росії і України українська армія та народ несуть на собі весь тягар війни та захищають Захід. Надання сучасного озброєння та фінансової допомоги Україні є найвигіднішою пропозицією для Заходу, оскільки країна боронить не лише себе, а й увесь Західний світ. Про це заявив оглядач-міжнародник Томас Фрідман у статті The New York Times .

Фрідман зазначив, що причиною російської агресії проти України є боязнь Кремля перед остаточним переходом України на західний бік. Він вважає, що успіх України як демократичної та проєвропейської країни стане смертельним ударом для автократичного режиму Путіна.

"Україна намагається вирватися з російської зони впливу, щоб стати частиною Європейського Союзу. Володимир Путін намагається це заблокувати, тому що він знає, що якщо слов’янська Україна - з її величезним інженерним талантом, сухопутною армією та житницею сільського господарства - приєднається до європейської павутини, його злодійська слов’янська автократія буде більш ізольованою та позбавленою легітимності, ніж будь-коли", - зауважив Фрідман. відео дня

За словами оглядача, українська армія спромоглася нанести суттєві втрати російській армії, зробивши її менш ефективною та менш небезпечною для Європи. Фрідман переконаний, що ці зусилля України забезпечили Заходу безпеку і саме зараз вони вартують вдячності та підтримки.

"Все, що вони просять у Сполучених Штатів і їх союзників, - це сучасне озброєння та фінансова допомога. Як ми взагалі могли відмовлятися? За десятки мільярдів доларів і жодного вбитого американського солдата Україна завдала глибокої невдачі путінській армії, що робить її набагато менш небезпечною для Заходу та Києва. Це найбільша угода, яку будь-коли отримувала НАТО", - наголосив оглядач.

Фрідман зазначив, що Росія втратила 87% своїх діючих сухопутних військ та дві третини танків після вторгнення в Україну. Путін може завдати шкоди ракетами, але його мрія окупувати всю країну та використовувати її як загрозу Європейському Союзу, зараз недосяжна.

Крім цього, він навів слова віцепрем'єр-міністра Канади, яка закликала Захід дякувати Україні за її зусилля у захисті, а не ставити її у позицію, де країна повинна благати про допомогу.

"Путін ненавидить цей світ, тому що він програє в цьому світі - його система програє в мирній, глобальній парадигмі збільшення багатства. І тому він хоче повернути нас до змагання великих держав у 19 столітті, тому що він може якщо не виграти, то бути там ефективнішим... Не думаймо, що це українська проблема, це проблема для всіх нас", - сказала віцепрем'єр-міністр Канади Христя Фріланд.

Війна Росії і України

Нагадаємо, Росія не може вести війну більше 2 років, оскільки її фонд національного добробуту вже наполовину вичерпаний. Країна також критично залежить від артилерійських снарядів КНДР, а її військова техніка, виведена з ладу ЗСУ, не відновлюється належним чином.

Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що російське командування готове втрачати близько 400 військових за кожен квадратний кілометр української території. За його словами, з кінця листопада Росія втратила понад 54 тисячі солдатів, однак ворог має необмежений мобілізаційний ресурс.

Як повідомляв Главред, стратегія ударів ракетами та безпілотниками по тилу окупантів у РФ в умовах дефіциту боєприпасів може бути "революційною", зауважує колумніст The Spectator Овен Метьюз. Атаки на НПЗ і термінал відвантаження нафти в Усть-Лузі під Санкт-Петербурго виявилися ефективнішими, ніж заходи обмеження цін та ембарго на російську нафту.

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