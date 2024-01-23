Втратили більше 54 тисяч солдатів: Умєров розповів про ситуацію на фронті

Рустем Умєров зазначив, що враховуючи шестикратну перевагу в артилерії, російські війська так і не змогли досягти значних успіхів на лінії фронту.

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Ворог втрачає 400 солдатів в обмін на один квадратний кілометр землі / Колаж Главред, фото: Міноборони України, Міноборони РФ

Російське війсьво-політичне командування готове втрачати близько 400 своїх військових за кожен квадратний кілометр української території. Незважаючи на це, російські війська продовжують наступальні операції на всій лінії фронту. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час сьогоднішнього 18-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", що проходить у форматі онлайн 23 січня.

"Вони жертвують у середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі (минуле засідання "Рамштайн" відбулося 22 листопада 2023 року - Ред.) Росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Однак ворог має необмежений мобілізаційний ресурс", - розповів Умєров.

Керівник Міністерства оборони України також висловив свою думку щодо "стратегічних" досягнень російських військ в ході наступу на території України, зокрема проаналізував ситуацію в Бахмуті та Мар'їнці.

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"Навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість Росії, уся армія агресора цілий рік захоплювала руїни двох міст - Бахмута і Мар'їнки", - сказав він.

Умєров вказує на те, що противник продовжує наступальні дії по всій лінії фронту та на всій території України.

"Противник використав у шість разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили. Незважаючи на свої ресурси і перевагу у виробництві зброї, Росія не наблизилася до своїх стратегічних цілей. Уся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села", - сказав міністр.

Очільник Міністерства оборони також відзначив, що навіть за шестикратної переваги в артилерійській силі російські війська не змогли досягти "якогось значущого результату".

"Уявіть, як би змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були 1 до 1. Тому для України вкрай важлива ваша постійна підтримка і збільшення пакетів військової допомоги", - заявив він.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, журналіст Фредерік Плейтген зазначив, що українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів на фронті, через що бійці не можуть повністю виконувати покладені на них завдання.

Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні операції в районі Бахмута на Донеччині. Водночас ворог змінив тактику ведення бойових дій на цьому напрямку фронту.

Сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук зазначив, що захоплення Авдіївки може поставити під загрозу відразу кілька міст на Донеччині.

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