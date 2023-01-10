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Путін не змінював мету щодо України: РФ зазнає втрат, але готова продовжувати війну – Столтенберг

10 січня 2023, 15:14
Генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО має бути готовим на довгострокову перспективу підтримувати Україну.
Столтенберг
Єнс Столтенберг прокоментував ймовірність продовження війни РФ / УНІАН, Telegram

Росія готова зазнавати втрат, але продовжувати повномасштабну війну, розв'язану проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він закликав не недооцінювати Росію, тому що вона мобілізує більше військових і наполегливо працює над забезпеченням своїх солдатів великою кількістю зброї і боєприпасів. Таку заяву він зробив в ході спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Вони демонструють готовність насправді зазнавати втрат, але продовжувати війну. Немає ознак, що президент Путін змінив спільну мету його жорстокої війни проти України", — заявив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що НАТО має бути готовим на довгострокову перспективу підтримувати Україну.

Він зазначив, що підтримка України боєприпасами виснажує запаси країн-членів Альянсу і Євросоюзу, але це було правильне рішення.

"І звичайно, коли ми виснажуємо наші запаси, існує лише єдине довгострокове рішення - треба більше виробляти", — сказав Столтенберг і додав, що міністри оборони країн-членів Альянсу восени вирішили збільшити запаси боєприпасів і зброї.

Він додав, що йдеться про нарощування виробництва.

"Мета полягає в тому, щоб ми могли продовжувати і також посилювати нашу підтримку України. Тому що ми бачили, що Росія зазнала великих втрат в Україні через мужніх українських солдатів, і професіоналізм і налаштованість Збройних сил України", - заявив Столтенберг.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати нове наступ навесні наступного року.

Читайте більше:

НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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