Вночі окупанти атакували Київщину: було кілька "прильотів", спалахнула пожежа

Після оголошення тривоги в Київській області прогриміли вибухи / Reuters, pixabay.com

У ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по Київській області. Була атакована одна з громад. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Як розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, було кілька "прильотів". За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

На місці працюють всі екстрені служби.

"Росіяни тероризують Київщину вночі. Є кілька прильотів в одній з громад області. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару", - йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що сили ППО ліквідували ворожі повітряні об'єкти.

Місцеві Telegram-каналі також повідомляли, що на Київщині були чутні звуки іранських дронів-камікадзе. Окупанти почали запускати їх в ніч з 26 на 27 жовтня з південного напрямку.

Як повідомляв Главред, близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що вибухи прогриміли в Шевченківському районі міста. Спалахнула пожежа. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Лише до обіду було випущено 83 ракети, 43 з них були збиті.

Внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях і Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

Інші новини: