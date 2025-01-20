Українські десантники знищили та змусили втікати росіян на бронетехніці

Ворог намагався вийти на важливу трасу, однак наштовхнувся на сильний опір.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskie-desantniki-unichtozhili-i-zastavili-bezhat-rossiyan-na-bronetehnike-10632245.html Посилання скопійоване

Окупанти, яким вдалося вижити, вирішили втекти / Колаж: Главред, фото: ілюстративне, 79 ОДШБр

Що повідомили військові:

Армія РФ за допомогою бронетехніки штурмувала українські позиції

Десантники не дали ворогу просунутися до важливої логістичної артерії

Противник зазнав втрат у техніці та живій силі

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою через постійні спроби армії країни-агресорки Росії просунутися вперед. Зокрема 19 січня ворог намагався штурмувати українські позиції 10-ма одиницями броньованої техніки.

Як повідомив в етері телеканалу "Еспресо" представник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ Орест Дрималовський, українські десантники відповіли ворогу потужним опором.

відео дня

Так як головним завданням бригади є стримування ворожих сил у районі населених пунктів Улакли та Костянтинопіль, щоб противнику не вдалося прорвалися до основної логістичної траси ЗСУ Курахове-Запоріжжя, українські військові знищили 7 з 10 одиниць бронетехніки РФ.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ще три вирішили розвернутися і втекти з поля бою, щоб не бути знищеними. Під час невдалої спроби штурму також українські десантники ліквідували 16 росіян, а 9 окупантів отримали поранення.

"Зазвичай механізовані атаки ворога відбуваються за підтримки кількох танків, виїжджає 7-8 броньованих машин, які намагаються підвезти окупантів якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Однак завдяки ефективній роботі нашої аеророзвідки такі атаки противника вчасно виявляють і миттєво завдають вогневого ураження", - пояснив Дрималовський.

Наступ армії РФ на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські захисники в Кураховому перебувають у вкрай складній ситуації, і відхід ЗСУ з міста виглядає цілком обґрунтованим та неминучим.

Раніше стало відомо, що у випадку прориву російських військ у районі Дачного ситуація для ЗСУ може ще більше ускладнитися. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що, якщо окупанти захоплять цей населений пункт, українські захисники можуть бути змушені відступити з південного флангу вздовж траси М15 і залишити більшу частину Курахівського виступу, перемістившись до Улаклів і Константинополя.

Попри напружену ситуацію нещодавно бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади здійснили вдалий штурм позиції армії країни-агресорки Росії на Курахівському напрямку, внаслідок чого поповнили обмінний фонд України.

Читайте також про інші напрямки фронту:

Що відомо про 79-ту бригаду Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред