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Загроза для великого міста: окупанти наближаються до кордону з Дніпропетровщиною

Анна Косик
20 січня 2025, 14:40
515
Російські війська матимуть кілька варіантів, куди продовжувати наступ, у випадку захоплення Покровська.
ВСУ, наступление на Покровск
В першу чергу ворог хоче окупувати усю Донецьку область / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Лакійчук:

  • Теоретично ворог може розгорнути наступ на Павлоград
  • Найімовірніше окупанти після Покровська підуть в сторону Костянтинівки
  • Командування РФ ставить за мету захоплення всієї Донеччини

Активний наступ окупаційних сил країни-агресорки Росії триває і ворожі сили наближаються до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської області, про що свідчить карта DeepState.

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук в етері FREEДОМ заявив, що це теоретично створює загрозу для міста Павлоград, що на Дніпропетровщині.

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Загроза для великого міста: окупанти наближаються до кордону з Дніпропетровщиною
Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами, якщо росіянам вдасться захопити Покровськ і вони підуть на захід від міста, наступною ціллю для них може стати Павлоград, однак наразі у ворога недостатньо сил та ресурсів для такої операції.

Ще одним сценарієм у випадку втрати контролю ЗСУ над Покровськом є розгортання окупантами наступу на північ, уздовж траси Покровськ-Костянтинівка з метою розгрому Костянтинівки і, відповідно, Дружківки та Краматорська фронтальними ударами, наступаючи з боку Торецька і Часового Яру.

"А далі - операція з ліквідації фланговими ударами Сіверського виступу, зокрема і з Лиманського напрямку, де зараз поновлюються активні дії противника", - зауважив Лакійчук.

Цей задум командування РФ більше відповідає планам Путіна щодо захоплення Донецької області у межах її адміністративних кордонів. Тому експерт вважає наступ у бік Дніпропетровщини менш ймовірним.

Загроза наступу РФ на Дніпропетровщину - останні новини

Напередодні, як писав Главред, військові повідомили, що армія країни-агресорки Росії хоче наблизитися до Дніпропетровщини, тому штурмує Покровськ не в лоб, а намагається обійти місто з півдня на захід.

Нагадаємо, російським окупантам лишилося небагато до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Цілком можливо, що вони зможуть дійти до Дніпропетровщини.

Попри це раніше військовий експерт Роман Світан висловив сумнів, що на цей рік і на наступний росіяни ставлять перед собою таку мету, як захоплення ще однієї області України - Дніпропетровської.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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