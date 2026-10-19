Долю України хочуть вирішувати без Києва та ЄС: Путін запропонував саміт із Трампом і Сі

Кремль розраховує на зустріч у листопаді в Шеньчжені, проте Білий дім згоди поки не дав.

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Путін запропонував провести саміт із Трампом і Сі щодо України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

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Путін запропонував саміт із Трампом і Сі щодо війни в Україні

Зустріч хочуть провести на полях АТЕС у Шеньчжені 18–19 листопада

Трамп згоди на тристоронній формат поки не давав

Володимир Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести наступного місяця тристоронній саміт, щоб домовитися про припинення війни в Україні на вигідних для Москви умовах, повідомляє The Wall Street Journal

За даними колишнього співробітника російської розвідки, на якого посилається видання, Путін озвучив цю ідею під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. Тоді ж сторони домовилися, що США закуповуватимуть російське дизельне паливо та сприятимуть його продажу на світовому ринку.

Майданчиком для переговорів Кремль бачить кулуари саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

У Москві не заперечують, що контакти щодо такого формату тривають. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі WSJ оцінив перспективи обережно.

"Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – сказав він.

У Вашингтоні реакція стриманіша. Високопоставлений американський чиновник наголосив, що Трамп на саміт не погоджувався, хоча не виключив, що президент сприйме пропозицію прихильно: врегулювання війни було однією з його передвиборчих обіцянок.

Про можливу зустріч трьох лідерів у Кремлі говорили й раніше. Ще 1 вересня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що такий варіант розглядають напередодні саміту, проте не уточнив, чи тривають приготування і чи погодилися на розмову всі три сторони, повідомляло The Kyiv Independent.

Чого прагне Кремль

Для Москви тристоронній діалог - це передусім спосіб закріпити місце Росії серед великих світових держав. Саме такого статусу Путін домагається з моменту приходу до влади у 2000 році. Крім того, формат залишає за дужками Європу, яку в Кремлі вважають головною перешкодою на шляху до перемоги в Україні.

Апетити російського лідера, за оцінкою джерела WSJ, значно ширші за українське питання.

"Колишній співробітник російської розвідки заявив, що Путін має широкі, хоча й нереалістичні, амбіції щодо тристороннього формату як другого Ялтинського саміту, який розділив би світ на сфери впливу", – йдеться в публікації.

Ризики для Сі Цзіньпіна

Для Пекіна зустріч на власній території стала б помітним кроком у зусиллях утвердити Китай як впливового дипломатичного посередника. За даними видання, російська сторона передала пропозицію китайцям дипломатичними каналами. У відповідь Пекін дав сигнал, що не заперечуватиме, якщо ідею підтримає Трамп.

Втім, для китайського лідера такий саміт пов'язаний із ризиками. Китайські чиновники побоюються, що "другорядне геополітичне питання" відтіснить на другий план їхні плани зробити АТЕС вітриною регіональної ролі Китаю.

Крім того, тристороння зустріч може безпосередніше втягнути Пекін у війну в Україні. Також вона загрожує викликати невдоволення європейських столиць, які й так насторожено стежать за зближенням Китаю з Росією.

Коли завершиться війна в Україні

Главред писав, що за оцінкою футуролога Андрія Длігача, подальший перебіг війни залежить насамперед від ресурсів сторін та обсягів зовнішньої підтримки. Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, тоді як Росія стикається з економічними обмеженнями, але продовжує отримувати допомогу від Китаю та Північної Кореї.

Експерт виділив три можливі сценарії розвитку подій: продовження бойових дій з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки, збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу або посилення підтримки Росії з боку Китаю.

​Обіцянки Кремля та реальність ​/ Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на саміті ЄС у Брюсселі Зеленський заявив, що Росія прагне не лише захопити Донбас, а й знищити українську державу. За його словами, територіальні поступки Кремлю не гарантують завершення війни, а можуть створити передумови для нової агресії. Президент також відповів на критику Дональда Трампа і розповів про дефіцит ракет для ППО.

Тим часом США намагаються повернути Москву за стіл переговорів через угоду про експорт російського дизельного пального. За даними Reuters, спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі в Маямі визнали українським представникам, що Путін поки не готовий обговорювати припинення війни. У Вашингтоні сподіваються, що угода дозволить відновити тристоронні переговори.

У Кремлі ж відкидають саму ідею перемир'я. Як зазначили в Інституті вивчення війни (ISW), Москва заперечує існування енергетичного перемир'я та відкидає змістовні пропозиції щодо припинення вогню. Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "перемир'я не буде".

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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