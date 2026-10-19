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"Щоб війна закінчилася": в США відповіли, чи планують зустріч Трампа, Путіна і Сі

Анна Косик
19 жовтня 2026, 12:34
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Рубіо пояснив, чого хоче досягнути Трамп.
'Щоб війна закінчилася': в США відповіли, чи планують зустріч Трампа, Путіна і Сі
В США вперше прокоментували плани про тристоронню зустріч / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Що сказав Рубіо:

  • Україна і РФ мають працювати над закінченням війни
  • Можливу зустріч лідерів США, Китаю та РФ вже обговорювали
  • Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася

Україна та країна-агресор Росія мають зосередитися на припиненні війни. Про це журналістам заявив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Узбекистану.

Як пише Reuters, американський чиновник відповів на питання про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, кремлівського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна для переговорів щодо завершення війни в Україні.

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Рубіо відповів, що обговорення зустрічі трьох лідерів вже були, але остаточно її, ймовірно, ще не узгодили.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

"Розмови про таку зустріч велися. Не знаю, чи остаточно вона узгоджена, але позиція президента чітка: він хоче, щоб війна між Україною та Росією закінчилася", - наголосив держсекретар США.

Коли РФ не зможе продовжувати війну - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії.

Зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією Володимира Зеленського, переговорні команди України та США найближчими днями мають домовитися про зустріч на одному з рівнів.

Раніше повідомлялося, що Росія не демонструє готовності завершувати війну та залишатиметься загрозою для Європи і після укладення миру, адже Путін планує утримувати владу ще довго.

Напередодні стало відомо, що Україна може відмовитися від подальшої ескалації війни та погодитися на мир через зміну політики США щодо Росії. В оточенні президента Володимира Зеленського побоюються, що домовленості Дональда Трампа з Кремлем посилять позиції Москви й обмежать можливості Києва продовжувати економічний тиск на агресора.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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