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Намагались втекти, але не вийшло: ЗСУ розтрощили штаб окупантів ударами М777

29 червня 2022, 16:51

Українські військові координували вогонь за допомогою дрона Mavic 3.

ВСУ, М777
ЗСУ знищили штаб російських окупантів / defense.gov, Скриншот

Українські військові потужно вдарили по штабу російських окупантів, де стояла ворожа техніка. Про це повідомляє УНІАН.

По ворожим позиціям потужно вдарили з американської САУ М777. Українські бійці завдали кілька точкових ударів по приміщеннях, де були ворожі бійці, та по військовій техніці.

Група російських військових вибігла зі штабу та намагалась врятуватись від ЗСУ, однак їм це не вдалося.

Українські військові координували вогонь за допомогою дрона Mavic 3.

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Раніше повідомлялося, що українські військові завдали 5 авіаударів по окупантах на півдні нашої держави. Вони знищили 2 склади, РСЗВ "Ураган" та десятки росіян.

Нагадаємо, українські військові вдарили по окупантах на острові Зміїний. Як повідомив речник Одеської ОВА, загарбникам влаштували "зміїну погоду".

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення
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