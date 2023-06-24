Путін має намір ліквідувати Пригожина, Вагнеру до Москви ще 3-4 години - ЗМІ

У Збройних сил країни-агресора Росії немає ресурсу для того, щоб утримати бойовиків ПВК Вагнера від виходу до Москви, пишуть російські журналісти.

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Пригожин пішов війною проти Путіна, його бойовики рухаються на Москву / колаж: Главред, фото: скріншот

Російський директор Володимир Путін має намір ліквідувати ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина і пообіцяти амністію його бойовикам. У кадрових окупантів Міноборони агресора Росії немає ресурсу, щоб утримати бойовиків від виходу до Москви.

Як повідомляє видання Важливі історії з посиланням на джерело, близьке до Генерального штабу окупантів РФ, Путін планує ліквідацію Пригожина. Він хотів би піти на поступки бойовикам ПВК Вагнера і пообіцяти їм амністію.

Також журналісти додали, що у Міноборони немає ресурсу, щоб утримати Вагнер від виходу до Москви.

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"Зараз кістяк угруповання збирають з усіх не зайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, Росгвардії, МВС і ФСБ", - підкреслюється в повідомленні.

ПВК Вагнер йде на Москву

У Мережі пишуть, що Вагнер знаходиться вже в Липецькій області. Це означає, що бойовики в 3-4 годинах від Москви. Вони просуваються стрімким темпом.

Колона Вагнера на Москву:

Колонна ПВК Вагнер Липецька область / Соцмережі

Колонна ПВК Вагнер Липецька область / соцмережі

Відстань від Єльця Липецької області до Москви / Скріншот

Військовий заколот Пригожина в РФ

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня ввечері заявив, що російські військові, які підпорядковуються Міноборони окупантів РФ, завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. Після цього Пригожин сказав, що його 25-тисячне угруповання піде на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пригожин розповів, що бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів.

Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив похід бойовиків Вагнера на Москву.

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