Путін хотів підписати капітуляцію України 1 березня, але його план провалився - експерт

Навесні 2023 року російський диктатор Володимир Путін хотів підписати капітуляцію України. Заступник директора Центру армії, конверсії і роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що те, що ВСУ зірвали його плани.
У вересні минулого року в Москві почали переформатувати командування так званої "спеціальної військової операції" і планували створити умови енергетичного геноциду, розповів він в інтерв'ю ТСН.
"У Кремлі розраховували якраз на 1 березня мати вже зламану Україну і Захід, який втомився підтримувати Україну, а також повністю припинив не тільки військову, а й економічну підтримку. Тобто на весну Путін розраховував підписувати капітуляцію України", - заявив експерт.
Хто такий Михайло Самусь
Михайло Самусь-військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.
Також він зазначив, з військової точки зору ворог намагався проломити оборону України на Донбасі, щоб охопити три напрямки: з півночі, сходу і півдня, а також вийти на Краматорськ і Слов'янськ.
Також у Кремлі планували завершити окупацію Донецької та Луганської областей, але нічого не вийшло.
Новий наступ РФ в Україні
Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.
ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.
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