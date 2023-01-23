Путін готує "переможні СВО" проти двох країн: ЗМІ з'ясували деталі

Російський диктатор упевнений, що при домовленості з частиною нинішнього грузинського керівництва можна спровокувати конфлікт, реалізувавши переможний сценарій.

Путін готує "СВО" проти Грузії та Вірменії - ЗМІ / Фото: сайт Кремля, pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін хоче провести швидку і результативну "спецоперацію" щодо сусідньої країни, де перемогу можна практично "гарантувати". Такою країною президент РФ вважає Грузію. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, свою ідею Путін озвучив під час оперативної наради з постійними членами Ради безпеки РФ у п'ятницю, 20 січня.

"Путін упевнений, що при домовленості з частиною нинішнього грузинського керівництва можна спровокувати конфлікт, реалізувавши переможний сценарій, і заодно допомогти тій частині проросійськи налаштованого керівництва Грузії позбутися "небажаних елементів" у владі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що паралельно президент Росії збирається вирішувати "вірменське питання".

"Готові сценарії спецоперації знаходяться у президента ще з осені минулого року, і зараз він дав розпорядження адаптувати їх до сьогоднішніх реалій та представити йому до першого лютого", - повідомляє генерал СЗР.

Як повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що РФ може розв'язати повномасштабну війну проти Казахстану. У Москви буде велике бажання захопити державу. Однак на даний момент не можна сказати, що Кремль активно діє в такому напрямку.

Тим часом у війні в Україні вирішальним буде період весна - початок літа. Залежно від результатів запланованого РФ наступу, залежатиме результат війни, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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