"Як далі жити, я не уявляю собі": Лавров заговорив про завершення війни в Україні

Глава МЗС РФ виключив можливість переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Вимоги він назвав неприйнятними для Росії.

Сергій Лавров заговорив про завершення війни / ua.depositphotos.com

У Росії раптово заговорили про закінчення війни проти України. Правда, на переговори з президентом України не згодні.

Таку заяву озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на засіданні МЗС РФ 18 січня.

За його словами, "війна коли-небудь закінчиться", а Москва нібито зможе "відстояти правду".

"Війна коли-небудь закінчиться, ми все одно відстоїмо свою правду, але як далі жити, я поки не уявляю собі. Все залежатиме від того, які висновки зробить Європа", – сказав глава МЗС РФ.

Сергій Лавров / скріншот

При цьому Лавров виключив можливість переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав неприйнятними для Росії вимоги, що пред'являються українським лідером.

"Про переговори із Зеленським не може бути й мови. Хоча б тому, що він законодавчо заборонив проводити подібні переговори з російським урядом", – сказав Лавров.

Також він перерахував вимоги, озвучені раніше українською стороною, які Росію не влаштовують, а саме "каяття Росією за скоєні військові злочини, трибунал, засудження РФ тощо".

Переговори України та Росії

13 січня російська сторона знову заговорила про проведення переговорів з Україною. Але цього разу представники країни-агресора хочуть "прямих переговорів без участі посередників". Як сказав директор Другого Департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, прямі переговори без посередників - це "найкращий варіант".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що господар Кремля Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів з миром, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для зміцнення своєї армії та нового наступу на Україну. Такі переговори стали б для Путіна лише прикриттям, на жодні результати російський диктатор і не орієнтується.

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