"Путін повинен за все заплатити": глава Єврокомісії зробила жорстку заяву

Урсула фон дер Ляйен / Reuters

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що президент Росії Володимир Путін повинен поплатитися за війну, яку розв'язав проти України.

Як заявила Урсула фон дер Ляйен під час міжнародної донорської конференції високого рівня по Україні у Варшаві, ЄС введе шостий пакет санкцій включаючи заборону російської нафти.

"З першого дня ЄС підтримував Україну. Разом ми мобілізували нашу економічну силу проти Росії. Ми ввели п'ять хвиль санкцій, які вже мають руйнівний вплив на російську економіку. І ми вчора запропонували шостий пакет санкцій, включаючи заборону російської нафти. Ці санкції сильно виснажують російську економіку. Путін почав цю війну і повинен за це заплатити", - зазначила фон дер Ляйен.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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