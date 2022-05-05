УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Путін повинен за все заплатити": глава Єврокомісії зробила жорстку заяву

5 травня 2022, 18:13

Новий пакет санкцій буде узгоджений найближчим часом.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / Reuters

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що президент Росії Володимир Путін повинен поплатитися за війну, яку розв'язав проти України.

Як заявила Урсула фон дер Ляйен під час міжнародної донорської конференції високого рівня по Україні у Варшаві, ЄС введе шостий пакет санкцій включаючи заборону російської нафти.

"З першого дня ЄС підтримував Україну. Разом ми мобілізували нашу економічну силу проти Росії. Ми ввели п'ять хвиль санкцій, які вже мають руйнівний вплив на російську економіку. І ми вчора запропонували шостий пакет санкцій, включаючи заборону російської нафти. Ці санкції сильно виснажують російську економіку. Путін почав цю війну і повинен за це заплатити", - зазначила фон дер Ляйен.

читайте такожНові санкції ЄС: як Росії робитимуть боляче

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також:

viber
санкції Євросоюз війна в Україні Урсула фон дер Ляйєн санкції проти Росії
Реклама
Популярне
Почнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в УкраїніПочнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в Україні Гороскоп на сьогодні, 3 травня 2022: Терезам – приємні зміни, Водоліям – старі образи, Рибам - недругиГороскоп на сьогодні, 3 травня 2022: Терезам – приємні зміни, Водоліям – старі образи, Рибам - недруги Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати"Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати" Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини"Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини" Вікно у два тижні: чому Путін втрачає останню можливість зберегти обличчяВікно у два тижні: чому Путін втрачає останню можливість зберегти обличчя
Підтримайте Главред

Останні новини

19:57

"Єврейське коріння" Гітлера: Путіну довелося вибачатися за маячню Лаврова

19:31

Проміняла Україну на труси: Наташа Корольова засвітилася на концерті в обіймах рашиста-Тарзана

19:18

Путін сильно вкоротив свій вік, коли напав на УкраїнуПогляд

19:10

Війна розпалюється: астролог попередив про небезпеку Україну найближчими днямиВідео

18:57

Штурм захлинувся, ЗСУ відбили атаку: окупанти отримали по зубах під ХарковомВідео

Реклама
18:45

У ЗСУ є 4-5 тижнів: польський генерал назвав критичну межу у війні для УкраїниВідео

18:42

Свавілля в Енергодарі: орки масово віджимають авто і вішають таблички "Za мир"Відео

18:13

"Путін повинен за все заплатити": глава Єврокомісії зробила жорстку заявуВідео

18:01

Чому Росія програє війну в УкраїніПогляд

17:58

"Ворог закидає гарматним м'ясом": в Азові розповіли про важкі бої на АзовсталіВідео

17:42

Орки планують обстріляти Івано-Франківськ ракетами: мер закликав франківців покинути місто на 3 дні

17:33

"Окупантів не вибили": в Азові розповіли про потужні бої на АзовсталіВідео

17:30

Як зробити бюджетну теплицю своїми руками всього за 20 доларів

17:19

Арестович анонсував великий контрнаступ ЗСУ і назвав терміниВідео

17:09

Розстріляли і переїхали танком: на Київщині окупанти жорстоко вбили двох чоловіків

17:06

"Дон" Кадиров зганьбився в Мережі: тікток-війська "звільнили" село, яке 8 років окупованеВідео

17:01

Війська України вибили окупантів Росії з території заводу Азовсталь у Маріуполі - АрестовичВідео

16:53

Прикмети на 6 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:45

Дорн розповів, коли знову планує відвідати Москву

16:32

Допомагав рятувати буйволів: під Харковом орки вбили 15-річного волонтераВідео

Реклама
16:20

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу: "Я жив іншим життям в іншому місці"

16:06

На Харківщині підозру у держзраді оголошено шести колаборантам – Фільчаков

15:47

Мобілізація або новий шматок України – чим потішить Путін Росію на 9 травняПогляд

15:39

Смачніше ви ще не їли: неймовірно ніжні і соковиті "відбивні" у вафельних коржахВідео

15:36

За "донбаським сценарієм": у Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідкаВідео

15:26

Ірина Білик розповіла про реакцію Філіпа Кіркорова на те, що їй ніде жити через рашистів

15:04

Привозять мертві тіла з України: у Бурятії спорткомплекс пропах амбре убитих окупантівВідео

14:49

"Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": матір розповіла про вбивство орками доньки в ХерсоніВідео

14:42

Армія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - ЗалужнийВідео

14:32

З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік

14:30

На Чернігівщині дорожники завершили зведення тимчасової переправи через р. Снов – ОП

13:54

"Хочу, щоб мама воскресла": 8-річний Міша з Маріуполя залишився без матері через російських окупантів

13:45

Україна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубу ДружбаВідео

13:36

Арешт Шарія в Іспанії: в ВР анонсували процес екстрадиції пропагандиста в УкраїнуВідео

13:15

"РФ не лишила шансу на компроміс": Арестович пояснив, від чого залежать терміни закінчення війниВідео

13:07

Нові санкції ЄС: як Росії робитимуть болячеПогляд

13:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2022: Близнюкам – недруги, Левам – старі борги, Водоліям - важлива зустріч

12:52

"Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії": Мережу підірвали меми про затримання ШаріяФотоВідео

12:35

У Маріуполь від Путіна приїхав новий "куратор" Донбасу: відкрили пам'ятник бабусі з червоним прапором

12:25

Гетто для українців: з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на ДонбасіВідео

Реклама
12:03

Україна почала отримувати ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT

12:00

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

11:52

На Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілотаВідео

11:40

"Скаже, що так і треба": польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травняВідео

11:35

На крейсері Москва була ядерна зброя: чи може РФ завдати удару з інших кораблів у Чорному морі

11:23

Як загальна мобілізація в Росії доб'є росіянПогляд

11:19

Путін та Генштаб РФ отримують фейки про "перемоги" в Україні: розібратися приїжджав Герасимов - ЗМІВідео

11:02

"Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 роківФотоВідео

10:54

В Іспанії затримали блогера Анатолія ШаріяВідео

10:50

Коли Україна переможе та закінчиться війна – астролог назвала дату

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти