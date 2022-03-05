Санкції дають про себе знати: у Росії легалізують інтернет-піратство - розблокували Рутрекер

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Користувачі Мережі повідомляють, що в Росії розблокували один з найбільших торрент-трекерів RuTracker.

Також сайт зник з реєстру заборонених ресурсів Роскомнагляду. При цьому заробив він далеко не у всіх, частина російських користувачів все ще не можуть на нього зайти, пише "Фонтанка".

У листопаді 2015 року Мосміськсуд виніс рішення про "довічне" блокування RuTracker. Більшість російських провайдерів заблокували прямий доступ до сайту.

Нагадаємо, раніше найбільші торгові мережі Росії просять владу дозволити їм обмежувати продаж ряду товарів з мінімальною націнкою в одні руки.

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А саме: не більше 10 кг цукру, 10 пляшок олії, 5 упаковок борошна по 2 кг і 3 пачки солі. Також в одні руки не відпускають більше 10 упаковок бакалії - макаронів, рису, крупи.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати ввели санкція проти більшої кількості російських олігархів та їхніх сімей, зокрема і прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова та інших.